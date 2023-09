Sol Pérez y una noticia que sorprendió a todos: "Algo que contarles"

La historia de Instagram de Sol Pérez que despertó rumores de embarazo. La panelista de Cortá por Lozano está de novia hace más de 4 años con Guido Mazzoni.

¿Sol Pérez está embarazada? La panelista de Cortá por Lozano está de novia hace más de cuatro años con Guido Mazzoni y están a solo dos meses de pasar por el altar. En medio de los preparativos de la boda, la influencer subió una sugerente foto que desató rumores.

La figura de Telefe siempre fue de frente con el abogado y dueño de la cadena de gimnasios Bigg Fit sobre sus planes a futuro. "Y yo quiero todo eh. Quiero casamiento, quiero vestido blanco, quiero linda fiesta para mucha gente, quiero luna de miel, después quiero hijos. Yo respeto todas las posturas y todas las posiciones, desde ya, pero tengo ese deseo", contó en una entrevista tiempo atrás.

Y si bien hizo públicos los preparativos para la gran boda, Sol nunca había dado pistas sobre la llegada de un bebé hasta la foto que subió a sus historias de Instagram. "Tengo algo que contarles", escribió sobre la imagen en la que se la ve con una enorme panza de embarazada.

Y si bien se trató de una broma, esto no quiere decir que no esté en la dulce espera. Lo cierto es que la publicación dejó perplejos a sus más de 6,5 millones de seguidores. De inmediato, las redes comenzaron a especular sobre un posible embarazo o que el bebé llegue muy pronto.

Lo que sí es oficial es la fecha de su casamiento con Guido. El próximo 15 de noviembre la pareja dará el "Sí, acepto" en el Registro Civil y, luego, el 25 de ese mismo mes harán lo propio en la iglesia. Pérez había asegurado que el 25 de noviembre “es una fecha muy especial" porque es la fecha de cumpleaños de su abuela fallecida.

La abuela de Sol Pérez murió a los 82 años tras ser atropellada por un automovilista. "Yo recontra creo en Dios. He ido a visitar a la Virgen de Salta. Soy de pedirle muchas cosas a mis abuelos y me recontra ayudan. A mi abuela la atropelló un auto. Siento que mis abuelos me ayudan", contó en su visita a PH, Podemos Hablar.

La foto de Sol Pérez que generó rumores de embarazo.

Vero Lozano incomodó a Sol Pérez con una pregunta desubicada

Sol Pérez está ultimando los detalles para el casamiento con su novio, Guido Mazzoni. La panelista de Corta por Lozano contó los preparativos de la gran celebración y quedó perpleja al escuchar la desubicada pregunta que le hizo Verónica Lozano.

La ganadora de The Challenge Argentina: El Desafio le contó a sus compañeros el particular accionar de su pareja antes de pasar por el altar. “Guido ya tuvo mil despedidas. No sé si llego al casamiento", bromeó, en el programa de las tardes de Telefe, y aclaró: “Se fue una semana a Ibiza de despedida de soltero. ¡Un montón! Y yo pensé algo tranqui, un colectivo party bus. Salir de fiesta, pero una noche”, relató y agregó: “Le queda una semana en Brasil con amigos antes del casamiento".

Fue por eso que Vero apeló a su característico doble sentido y le consultó: "¿A la vuelta le hacés la prueba del tanque lleno?”. La conductora tiene mucha confianza con sus compañeros, por lo que no es raro que haga broma sobre la vida intima del staff que la acompaña en su ciclo.

Sin embargo, lejos de enojarse, Pérez contestó de forma tajante. “No. No. Ni me importa. ¿Para qué me quiero enterar de cosas que no quiero...?”, manifestó la panelista, relativizando posibles deslices de Guido Mazzoni antes de sellar la unión ante Dios.