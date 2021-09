El desgarrador llamado de Sol Pérez al asesino de su abuela: "Eso me contestó"

Sol Pérez se sinceró sobre un tenso momento que vivió con el hombre que mató a su abuela.

Sol Pérez se refirió a una comunicación que tuvo con el hombre que provocó la muerte de su abuela, al atropellarla con su auto. En un reciente descargo, la celebridad reveló con lujo de detalles cómo fue el tenso momento e hizo saber al público que no obtuvo una buena reacción por parte de la familia del asesino de su abuela.

“Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, expresó Sol Pérez en Nosotros a la Mañana, en referencia a su comunicación telefónica con quien le quitó la vida a su abuela, a sus 82 años.

Pérez continuó su discurso y reveló cómo fue el momento del accidente de su abuela: “Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber cómo pasó, necesitas algo”.

“Si pudiera volver el tiempo atrás volvería a ese día que mi abuela iba a salir de casa y obviamente le diría abuela quedate en casa antes de que tenga el accidente, mal llamado accidente porque una persona que pasa un semáforo en rojo no es accidente”, relató Pérez en una participación en PH Podemos Hablar, en alusión al día de su vida al que volvería. Y agregó: “Estudio derecho, pero la justicia deja mucho que desear. Atropellar a una persona fue como atropellar a un bolsa. A los tres meses pidió el auto, que estaba retenido por la policía, yo lo llamé por teléfono para charlar y para nada, no hubo ninguna respuesta... A veces los asesinos que protagonizan estos incidentes no se dan cuenta que pueden dejar una familia destrozada y no les importa nada”.

Sol Pérez sobre la poligamia

En una reciente aparición, Sol Pérez se refirióa las relaciones poliamorosas y reveló: “Yo soy re conservadora, aunque no lo parezca. Yo no practiqué nunca la poligamia. El tema es no involucrarse con esa nueva relación. Yo no practiqué nunca la poligamia ni el poliamor. No me imagino con otra persona que no sea Guido. Pero a mí me cuesta”.

“También me cuesta pensar, si sentís atracción pasional por otra persona, no involucrarse. Me parece que uno tiende a enganchare en algún punto con esa nueva relación. Me parece difícil no pensar en involucrarse a futuro”, cerró la celebridad de redes.