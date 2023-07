El novio de Sol Pérez tuvo un insólito diálogo con una figura en los Martín Fierro

La pareja de la panelista de Telefe contó el incómodo diálogo que tuvo con una de las máximas figuras de la farándula argentina.

Sol Pérez asistió a los premios Martin Fierro junto a su novio, Guido Mazzoni, con quien muy pronto se casará. La pareja pasó la noche en el hotel Hilton y al otro día dieron un revelador móvil donde contaron la insólita situación que vivió el personal trainer con una famosa en plena ceremonia.

El joven no es amante de las cámaras, pero acompañó a su novia durante la entrevista y ella le pidió que contará la historia de "la puerta", luego de que Nancy Pazos lo mandara al frente. "Como saben, yo siempre desaparezco cuando hay cámaras. La estrella es Sol", explicó Guido y reveló lo qué pasó, pero se guardó el nombre de la figura.

"De repente veo que sale Sol y yo me escondo. Me quedo justo en la puerta de entrada principal de los Martín Fierro. Entonces, pasa una persona súper conocida. Una mujer", detalló el novio de la panelista de Gran Hermano. "Y me dice 'qué noche difícil hoy. Cuidando todo, ustedes'. Yo estaba en el perímetro de seguridad", agregó con humor, tras revelar que una famosa lo confundió con el personal de seguridad del hotel.

"Después de eso, entré con una timidez total. Me caí del bocho… Pero yo me hubiera confundido igual si estaba alguien ahí parado", remarcó Mazzoni. el joven entrenador conoció a Sol en el gimnasio y comenzaron a salir en 2018. Incluso la ex chica del clima compartió el mensaje que le mandó para comenzar a hablar.

Sol Pérez compartió detalles sobre el regreso de Gran Hermano

Gran Hermano fue el último gran suceso televisivo. Además de las grandes mediciones de rating que consiguió, el reality de Telefe fue elegido como el programa del año y se llevó el Martín Fierro de oro. Además consiguió otras cuatro estatuillas: "Reality", "Labor en conducción masculina", "Dirección (No ficción)" y "Producción integral".

Tras el éxito conseguido con la edición que ganó Marcos Ginocchio, Telefe ya tiene planeado lanzar una temporada a fines de este año o comienzos de 2024. Santiago del Moro ya confirmó la vuelta del ciclo y ahora Sol Pérez, panelista de GH: El Debate, dio algunas pista sobre lo que se verá en el show.

“Hay que cranear, ellos tienen que cranear qué es lo que quieren hacer este año y cómo van a plantear este nuevo producto”, indicó Sol, en diálogo con Vía País. Además, reiteró su deseo de volver al certamen y aseguró: “Estamos recién charlando. Yo re contenta y ojalá esté”.

Aunque pese a su amor por el reality de Telefe, Sol aseguró que no le gustaría estar dentro de la casa si se diera la posibilidad de participar de un Gran Hermano Famosos como ocurrió años atrás. “A mí dejame debatiendo que estoy bien”, cerró.