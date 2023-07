Santiago Del Moro y un anuncio sobre Telefe que todos esperaban: "Regreso"

Santiago Del Moro realizó un sorpresivo posteo en sus redes sociales mientras se encuentra alejado de la televisión tras el final de Gran Hermano. El anuncio inesperado del conductor.

Santiago Del Moro está alejado de la televisión luego del final de Gran Hermano, el reality show que lideró el rating bajo su conducción. En las últimas horas, realizó un posteo inesperado en sus redes sociales vinculado a este tema que puso en aprietos a Telefe. "A prepararse para el regreso", indicó.

Gran Hermano terminó a fines de marzo de 2023 con grandes números para Telefe: lideró el prime time del rating de la televisión destrozando a El Trece, con picos de más de 20 puntos. Es por eso que Santiago Del Moro fue convocado para conducir los Premios Martín Fierro 2023, cuya ceremonia será el 9 de julio, y en este contexto es que reapareció en sus redes sociales.

El posteo de Santiago Del Moro en su cuenta de Instagram

"Impresionante este récord histórico", expresó a través de sus historias de Instagram. Es que el reality show del cual fue ganador el salteño Marcos Ginocchio tuvo unos números increíbles: el programa más visto desde que comenzó, el contenido más visto, un rating promedio de 20,51 puntos y un share de un 70,30% (share es la audiencia total de televisión o número total de espectadores en un momento determinado).

Pero Del Moro también habló sobre otro tema que ilusionó a los fanáticos. "A prepararse para el regreso de Gran Hermano", anunció el conductor, quien apuró indirectamente a Telefe para comenzar la etapa de pre-producción del programa con vistas a que comience, según la información revelada recientemente, a principios de 2024.

Santiago del Moro habló de más y reveló por qué los famosos tendrán un martillo en los Martín Fierro

A pesar de los escándalos por la conducción de los Martín Fierro, se decidió que Santiago del Moro ocupe el rol de Marley tras la polémica que surgió en torno la carismática figura de Telefe. Y luego de confirmar la noticia, el conductor de la última edición de Gran Hermano habló de más y reveló una extraña sorpresa que estará incluida en el evento.

En un móvil con Intrusos (América TV), Del Moro celebró la decisión de APTRA de tenerlo como única figura en la conducción de los premios más importantes de la televisión argentina y señaló: "Estoy feliz con la confirmación de la conducción de los premios Martín Fierro. Mis compañeros me llamaban y me decían que lo iba a hacer, pero no lo tenía confirmado. La verdad es una fiesta que amo".

"Hace años estuve a punto de hacerla, pero no se dio; sin embargo, ahora están dadas todas las condiciones. Después de semejante año con Gran Hermano está bueno hacerlo. Ya tuve una reunión, distintas figuras de Telefe y otros canales van a participar. Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí, te sentís el rey del mundo, y este año están armando un premio gigante", sumó.

Por último, el conductor que también lidera las mañanas de La 100 reveló una de las sorpresas de la comida que degustarán los famosos este año. "Con respecto al menú, me comentan que es el más rico que han probado en muchos años. Y les doy un adelanto, el postre va a ser en lata, que viene con un martillo, vos le tenés que pegar y descubrís lo que es. El hit de la ceremonia va a ser el postre en lata, espero que sea rico”, concluyó.