Sol Pérez se refirió a la salida de Alex Caniggia de MasterChef: "Se equivocó"

La participante del reality de cocina de Telefe habló sobre el polémico adiós de Caniggia y opinó que para ella "no estaba cansado, sino que viene por otro lado".

La polémica salida de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity 2 Argentina sigue siendo uno de los principales temas en los medios de comunicación vinculados con el ambiente del espectáculo y ahora fue su excompañera Sol Pérez quien opinó al respecto durante la entrevista con La Nación.

Con relación al abrupto adiós del hijo del "Pájaro" del programa que lidera en el rating de la televisión abierta, la vigente participante expresó: "Me dolió mucho porque yo lo quiero. Ya había trabajado con él, es una muy buena persona. Me duele que se haya ido así porque creo que tuvo un paso lindo, lo ayudó tanto a nivel imagen y llegada a la gente que siento que tendría que haberse ido por la puerta grande".

"Merecía irse con todos nosotros aplaudiéndolo, aparte era un gran candidato", lo elogió, y aseguró que "llegó dónde llegó porque se lo merecía, no porque lo ayudaron o servía para el reality. Si hubiera tenido la oportunidad de hablar con él, le hubiese dicho que siguiera".

Con relación a los motivos que Alex Caniggia brindó por los que supuestamente se marchó de MasterChef, Sol Pérez dudó de que realmente sean los verdaderos: "Sí hablé con él, pero dice que estaba cansado. Si tuviera que decirle algo como amiga es que se equivocó. Tendría que haber ido a la gala de eliminación y cocinar como todos nosotros y si le tocaba irse, le tocaba irse".

La presentadora televisiva insistió con que no siente "que haya estado cansado" si no que "viene por otro lado", pero no lo va "a saber nunca porque él no lo va a decir". "Aparte él se divertía muchísimo. Yo le decía ´chuchi´ al aire y habíamos estado jugando con eso, se lo notaba enganchado y divertido. Por eso no siento que venga por ahí, siento que tiene que ver con algo muy personal de él, pero obviamente no lo va a compartir", completó.

Alex Caniggia fue descalificado de MasterChef

Luego de no haberse presentado a algunas grabaciones, el hermano de Charlotte fue expulsado del ciclo y todo indica que pasará a ser parte justamente de su principal competencia en esa franja horaria, por El Trece: La Academia de Showmatch, liderado por Marcelo Tinelli.