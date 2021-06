El representante de Caniggia develó una interna con MasterChef Celebrity

El representante de Alex Caniggia desmintió que el mediático haya sido descalificado y aseguró que él informó a la producción de MasterChef Celebrity de la renuncia del polémico participante.

El escándalo por la polémica salida de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity sigue dando que hablar. Mientras la producción del popular certamen gastronómico asegura que descalificaron al "Emperador", tanto el mediático como su representante, Fabián Esperón, aseguraron que fue el hermano de Charlotte el que renunció al programa. "Yo hablé con la producción y les dije 'mañana no va y él renuncia", insistió el manager de Alex Caniggia en una entrevista reciente.

El domingo pasado se emitió la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 a la que Alex Caniggia no se presentó y por la que fue descalificado. Esta es la versión oficial de los hechos, según explicaron tanto desde la producción del ciclo como también lo hizo el "embajador" del programa, Marcelo Polino. Pero en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Fabián Esperón desmintió esta información y confirmó que fue él quien notificó a la producción de MasterChef Celebrity que Alex no continuaría en el certamen.

"El día martes a la tarde hablo con Alexander y me dice 'no quiero seguir más' y le dije 'dejate de joder, vas a poder, llegás a la final'. Entonces me dijo 'no ya está, no quiero'", comenzó explicando el representante del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Después de que su representado le insistiera, Esperón le comunicó la decisión a la producción del programa: "Les digo 'mirá que no va a ir mañana a grabar porque renuncia'”.

Incrédulos, desde MasterChef intentaron comunicarse telefónicamente con Alexander, pero no los atendió porque "él no habla con nadie", reveló el mismo representante. "No puede ser, seguro que mañana se le pasa", aventuraban los productores del popular certamen gastronómico, no pudiendo creer que a tan poco del final se les escapara uno de los personajes favoritos del público. De todos modos, Esperón aseguró que fue contundente con el canal y les explicó que Alexander no iba a continuar.

"Él renunció y no lo hizo ese día que grabábamos, renunció el día anterior y en realidad no me lo está contando ni lo hizo él, lo hice yo", cerró Fabián Esperón sobre la discusión respecto a si Caniggia renunció o fue descalificado por los jueces del programa debido a su ausencia. Según reveló el mismo representante en distintas entrevistas, el motivo de la renuncia del mediático fue que estaba "cansado", ya que a las largas grabaciones diarias debía sumarle viajes de casi dos horas, ya que vive en Hudson y los estudios de MasterChef Celebrity son en Martínez.