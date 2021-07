Sol Pérez le respondió a Carmen Barbieri: "Me sorprendió y me dolió"

La modelo le respondió a la capocómica luego de que ella dijera que la había hecho sentir culpable por el contagio de coronavirus. "Yo nunca me enojé, le escribí pero no me contestó", agregó.

Sol Pérez le respondió a Carmen Barbieri un día después de que la capocómica dijera que la modelo la había hecho sentir culpable por su contagio de coronavirus por haber compartido el estudio en MasterChef Celebrity 2, algo que la ex "chica del clima" desmintió rotundamente en Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece). "Suena horrible... Para mí es un problema de información, le llegó mal la información claramente. Yo en ningún momento me enojé con Carmen, no tenía por qué", explicó la joven.

Sin embargo, "Solcito" no terminó ahí: "Algo sí que voy a aclarar es que fue la segunda vez que me hisopé cuando me enteré del COVID. Yo venía de la Costa, me hisopé cuando llegué y di negativo. Empecé a trabajar con el hisopado negativo y el viernes acompañé a mi novio a hisoparse".

"Cuando estaba ahí, yo tenía un hisopado privado que decía negativo, pero me hisopé por la Ciudad (de Buenos Aires) para que quedara constancia de que me hisopé cuando llegué y ahí me dio positivo", detalló Sol Pérez.

"Yo a Carmen me la crucé después de su internación y nunca noté su cambio", profundizó quien también fue su compañera en el teatro en enero de 2020. "Ayer, cuando me llegó esto, le mandé un mensajito. Me sorprendió, me dolió, y le dije que lamento que haya pensado que me había enojado porque nunca fue así. Pero nunca me contestó todavía", añadió quien ahora conduce un noticiero en Canal 26 junto con el periodista Sebastián Dumont.

Sol Pérez completó al respecto: "Creo que en algún momento me va a contestar, pero yo la verdad que nunca acusé a Carmen de nada. Es más: le mandé mensajes en la internación porque quería saber cómo estaba. Yo la quiero".

Sol Pérez y su terapia de pareja

Por último, se refirió al trabajo conjunto que hacen con su novio Guido Mazzoni para poder sobrellevar sin mayores problemas el desgaste de la convivencia: "Me ayudó en eso. Quiero algo serio y no quiero una relación donde todos los días sea una pelea. Yo quiero una relación donde estés apoyándote, que tengas al lado a alguien que te impulse. Cuando uno vive todos los días peleando no está bueno”.