Sol Pérez adelantó la final de MasterChef y admitió: "Me mandé una cagada"

La participante que acaba de quedar eliminada en el reality de cocina de Telefe reveló sin querer quiénes eran los finalistas y reconoció que se equivocó.

Luego de haber adelantado involuntariamente a través de su cuenta de TikTok quiénes iban a ser los finalistas de MasterChef Celebrity 2 en Argentina, María Sol Pérez reconoció durante la entrevista emitida por Intrusos (América TV) que se equivocó con ese acto fallido: "Sí, obviamente que me la mandé la cagada, claramente".

"Qué se yo, nada. Nosotros grabamos tres semanas adelantados. Me da pena que salga eso porque hubiese estado bueno que no saliera el video. O pobre ´Giorgi´, que no lo malinterprete", se refirió a Georgina Barbarrosa, ya que supuestamente el favorito de la ex "chica del clima" es el otro finalista, su amigo Gastón Dalmau.

Con relación a su participación general en el certamen gastronómico, dijo: "Estoy enamorada de este formato, me parece súper sano y lo viví de otra manera este reality".

Sol Pérez habló tras haber sido eliminada en MasterChef

En el mismo diálogo, la presentadora de 27 años declaró acerca de su despedida: "Re bien, recontra feliz, lloré más en mi casa sola mirándola que lo que me pasó ahí en el momento, porque estoy tan agradecida...".

La ex TyC Sports agregó que, para ella, fue una bisagra su presencia en la competencia: "La verdad es que yo no sabía cocinar nada, tuve que tomar clases desde que me llamaron y empecé a practicar. Me ponía y practicaba recetas, la verdad es que para mí fue enorme todo".

Además, le bajó el tono a ciertas muestras de fastidio que se viralizaron: "A veces te enojás con un compañero. A veces te pasa algo, se te rompe la torta y decís ´ah, no´, pero con esas tonterías, no con otras cosas... La verdad que no".

Sol Pérez, sobre la salida de Alexander Caniggia

La ex Bailando por un sueño opinó: "En realidad lo que dolió es que él se podría haber ido de otra manera, fue un excelente compañero y siento que a todos nos ayudó estar en un programa así. Creo que a él lo vio desde otro lugar la gente, lo eligió, era un gran personaje y un gran candidato a la final, muy merecido".

"Me da lástima que haya tomado esa decisión, siento que le faltó un amigo que le dijera ´che no, no te equivoques, andá´", completó al respecto.

Los festejos de muchos fanáticos por el adiós de Claudia "La Gunda" Fontán

"A mí lo que digan las redes es como medio... A todos nos dan. Ese odio y esa bronca de condenar a una persona no me parece para con nadie. Te puede gustar o no, pudo haberse equivocado o no, pero ya está... ¿Qué tanto puede molestarte de una persona o generar odio?", finalizó Sol Pérez sobre la actriz que levantó comida del piso y luego le mintió al jurado.