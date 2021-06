José María Muscari confesó que le encantaría sumarse a MasterChef Celebrity 3

Uno de los hombres más importantes del teatro comercial se confesó fan de MasterChef Celebrity y admitió que los jurados le parecen "personas muy amorosas".

José María Muscari es uno de los hombres más famosos de la escena teatral comercial y sus adaptaciones y puestas son auténticos éxitos de público. El hacedor de versiones de La Casa de Bernarda Alba, Casa Valentina, Sex, viví tu experiencia, Madre Coraje, Falladas y Derechas, entre otras puestas, se confesó "fanático" de MasterChef Celebrity y admitió que le encantaría ser convocado para la tercera temporada del reality imbatible de Telefe.

“Me encantaría yo no cocino, vivo solo, me alimento solo sin pedir delivery, pero soy muy fan del programa. El reality tan blanco me encanta, no hay intenciones detrás de eso y hace que sea lindo de ver”, confesó Muscari en una entrevista con La Once Diez, sin privarse de opinar sobre el jurado como espectador del programa.

“Si bien (Germán) Martitegui intimida por su nivel de exigencia, creo que son tres personas muy amorosas. Donato (De Santis) es una institución y (Damián) Betular tiene muy bien pensado su lugar”, admitió el reconocido director teatral que, actualmente, tiene en cartel Redes, viví tu experiencia, una puesta interactiva con Inés Estevez en el rol protagonista.

Y agregó con entusiasmo: “A mí me gustaría porque disfruto mucho de seguirlo como espectador. Es un programa que genera empatía por quienes compiten y es muy lindo. Porque más allá de que, por ejemplo, mi corazón está con Georgina (Barbarossa) que es mi amiga, ya la conocí a Cande Vetrano que me parece hermosa, fresca, nunca trabajé con ella pero me resultó interesante. Ojalá me llamen”.

Quiénes están convocados para MasterChef Celebrity 3: los nombres que suenan más fuerte

Según informó La Pavada, de Crónica, "impresiona la cantidad de figuras que llaman a Diego Guebel, CEO de la productora del momento, Boxfish, para ser parte de MasterChef Celebrity 3”. Entre los interesados en sumarse están Anamá Ferreira, Karina Jelinek y más deportistas, actores, músicos y mediáticos reconocidos.

Hasta el momento no hay certezas en torno a los convocados, pero los nombres que resuenan con muchísima fuerza son: la conductora y modelo Jésica Cirio, el periodista de policiales Mauro Szeta, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, los actores Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya, el cantante de cumbia Román El Original, el conductor Fierita Catalano, la actriz Andrea del Boca, la empresaria Wanda Nara y -la que sería la gran revelación en caso de confirmarse su presencia- la hija del fallecido expresidente Carlos Menem, Zulema.