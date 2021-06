Dani La Chepi apuntó contra Sol Pérez antes de la final de MasterChef Celebrity: "No me gustaría que gane"

La influencer no se anduvo con vueltas a la hora de elegir una candidata a triunfar en el certamen y explicó los motivos.

Dani La Chepi y Sol Pérez terminaron convirtiéndose en furiosas rivales en MasterChef Celebrity 2, con cruces en vivo y en ciclos de espectáculos por igual. En Implacables, la influencer no se anduvo con vueltas a la hora de elegir a una candidata a ganar el certamen y dejó de lado a la modelo al afirmar que “no quiere que gane porque no le gusta”.

En diálogo con el ciclo de El Nueve, la influencer reveló que su candidata a convertirse en campeona de MasterChef es Georgina Barbarossa y justificó su elección. “Con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece. Es una mina tan remadora de la vida, y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también. Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano), la verdad es que también me gustaría que ganen”, afirmó.

Rápida de reflejos, Dani La Chepi aseguró que “Sol Pérez no me gustaría que gane” y se rio junto a los panelistas de la rivalidad entre ambas. “¿Se venía la pregunta, no? Es que, para mí, los que se fueron se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, pero todos los demás no descansaron nunca”, justificó.

Cande Vetrano se quedó afuera de Masterchef Celebrity

La final está cada vez más cerca y en MasterChef Celebrity 2, el programa que conduce Santiago Del Moro en Telefe, los desafíos cada semana son más exigentes. Esta vez, en una prueba de alta complejidad ya que fue bajo las indicaciones de Damián Betular, Cande Vetrano no pudo estar a la altura del pastelero y debió abandonar el certamen con una sentida despedida.

Con Gastón Dalmau en el balcón, las participantes se enfrentaron bajo las indicaciones del pastelero profesional del jurado, Damián Betular, para la elaboración de una tarta de chocolate, caramelo y maní. Si bien las presentaciones generaron el beneplácito del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, Cande cometió algunos errores que la dejaron afuera de los 3 mejores del certamen.