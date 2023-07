Sofi Morandi reveló su recuerdo más comprometedor: "Era algo que me servía mucho"

La artista tuvo una charla sin filtros con Fernando Dente y recordó la embarazosa situación que vivió con su madre.

Sofi Morandi se volvió una figura de las redes gracias a su carisma y sentido del humor. Pero detrás de la influencer había una joven que se formó durante toda su infancia en canto, baile y actuación para triunfar en la comedia musical. De hecho, Fernando Dente la convocó para que sea la protagonista de Heathers, la obra en la que el artista debutó como director.

En estos meses cargados de ensayos, Morandi y Dente se volvieron muy cercanos. Al menos así quedó demostrado en la entrevista que el conductor de Noche al Dente le hizo a la joven en el programa que conduce en las noche de América TV.

La actriz se sintió muy cómoda y no tuvo filtros al recordar uno de los momentos más bochornosos de su adolescencia. "Sofi se fue sola a Disney y en su cuarto dejó sobre su cama un diario íntimo. En este caso, su diario íntimo estaba sin candado y resulta que su mamá Moni hizo eso que los padres nunca saben si hay que hacer o no y terminó leyéndose todo el diario íntimo de la criatura. Parece que Moni tuvo que llamar al SAME neuquino porque... ¡las cosas que leyó! ¿Qué decía?", le preguntó Fer Dente.

"Era muy intensa yo en la adolescencia. Leyó cosas muy íntimas que hasta el día de hoy me da bronca", indicó y reclamó: "Cómo lo vas a leer, es parte de mi intimidad". De inmediato, el conductor le pidió más detalles: "¿Qué fue lo que leyó? Contame algo".

"Y bueno... decía que yo me escapaba. Yo le decía que iba a un lugar e iba a otro. Todo el tema del chupi en las previas. Escribía: 'Hoy me chapé a tal, hoy hice esto con tal'", evocó y remarcó, entre risas: "Además, ponía el nombre y el apellido. Era algo que me servía mucho para descargar. Ponía 'hoy fumé tres puchos'".

"Después de que volviste del viaje, ¿Cuánto tiempo estuviste castigada?", le consultó Dente. "¡Un mes! Y hasta hoy me acuerdo de la primera salida después del castigo porque fue como volver a nacer", reconoció Morandi.

La canción de Sofi Morandi y Topa que se volvió viral

Sofi Morandi, Topa y Migue Granados revolucionaron las redes con un insólita canción. El artista amado por el público infantil estuvo invitado en Olga, el canal de streaming del hijo de Pablo Granado, y se animó a improvisar un tema no apto para sus fanático.

La canción original de Topa hablaba sobre la importancia de comer frutas, pero Migue optó por agregarle un giro inesperado a la letra. El conductor agregó comida poco saludable e hizo referencia a una situación negativa relacionada con una "tía" de Topa.

Por su parte, Morandi completó la estrofa con una palabra provocativa, asegurando que se drogaba. El remate generó sorpresa en Migue Granados y el propio Topa, aunque todos tomaron la situación con humor y entre risas. La misma reacción tuvo en los usuarios de la redes, que llenaron de reproducciones el clip de TikTok.