Silvina Escudero cruzó a Toti Pasman: "Estás pisando la banquina"

La bailarina se enojó con el periodista en vivo en el programa PH, por Telefe, por una pregunta incómoda que le hizo acerca de un viejo encuentro con Luis Miguel.

Silvina Escudero le puso los puntos en vivo a Juan Carlos "Toti" Pasman durante la visita de ambos a PH (Podemos Hablar, Telefe) cuando el periodista le hizo una pregunta incómoda acerca de un viejo encuentro entre ella y Luis Miguel. "Estás pisando la banquina", se defendió una de las invitadas al programa de Andy Kusnetzoff.

Luego de que la bailarina de 37 años revelara que su ídolo de chica era el famoso cantante mexicano y que hasta llegó a comer de noche con él, el presentador deportivo se desubicó con una insinuación machista. “Si vas a esa cena, ¿no tenés que estar dispuesta a un ‘tercer tiempo’?”, lanzó Pasman, por lo que la panelista de Los Mammones (América TV) se molestó. “No, para nada. ¡Pará! Yo te re quiero, pero…”, dijo ante la nueva interrupción de él. “Es obvio, Luis Miguel invita a una bomba a cenar”, insistió "Toti".

Sin embargo, Escudero no se la dejó pasar y fue tajante: “Yo te re quiero, pero con lo que vos estás diciendo estás pisando la banquina... Que un hombre me invite a cenar, cualquiera fuere, sea Luis Miguel, el Presidente o quien sea, no implica más que una cena”.

“Uno va a comer con alguien y después, si hay chispazos con esa persona y quiere que pase algo más o querés darle el teléfono, eso ya es otra cosa”, concluyó la hermana de Vanina, quien además sorprendió con sus anécdotas de todo tipo en el estudio del canal de la televisión abierta argentina más visto a lo largo de este 2021.

Silvina Escudero explicó por qué dejó de seguir en Instagram a su hermana Vanina

Dentro del mismo programa, y ante los rumores que indican que está distanciada de la rubia, "Silvi" brindó los motivos de su sorpresiva determinación en la red social que más utiliza: “Nunca me peleé con ella, fue un momento... Mi hermana se fue a vivir a otro país. Fue un día de ´unfollow (dejar de seguir)´. ¡¿Nunca tuvieron eso?!”, preguntó la exparticipante de Showmatch (El Trece).

“No me calenté por nada. Es parte del proceso del duelo de que se haya ido con su familia a otro país. Me dolió que se fuera y eso habla de la unión de familia que hemos tenido”, continuó Silvina Escudero.

“Ese enojo es angustia, es el duelo, el desapego. La volví a seguir justamente porque salió en todos lados... Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’ y el corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, estaba triste y la volví a seguir en ese momento”, sentenció.