Tusam casi se muere en TV y dejó mudo a Andy Kusnetzoff: "No respiraba"

Tusam, el famoso hipnotizador, reveló en PH Podemos Hablar cómo fue que estuvo a punto de morirse en pleno programa de televisión. El testimonio dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff.

Leonardo Tusam protagonizó un momento dramático y, por cierto, muy recordado en la TV argentina. El hipnotizador fue invitado a PH Podemos Hablar y dio detalles del día en que casi se muere ahogado en plena transmisión. Su testimonio dejó completamente mudo a Andy Kusnetzoff y también provocó los gritos de otros invitados que también formaron parte del mismo.

Ante la atenta mirada de los restantes invitados como Silvina Escudero, Toti Pasman, Andrea Politti y Santiago Artemis, el conductor le consultó a Tusam cómo fue el día que su padre -famoso mentalista e hipnotizador que triunfó en la Argentina- lo encerró en una capsula para que aguantara la respiración bajo el agua. "¿El 'puede fallar' es una frase que nació con Tusam o con Jorge Guinzburg?", le consultó.

"El 'puede fallar' nace con una frase mía en el programa 'Finalísima', que era emblemático. Yo tenía 16 años y fue una de las primeras grandes presentaciones", recordó Leonardo Tusam. Y detalló de qué se trataba el duro desafío al que su padre lo sometió en la TV: "Era una prueba de control de respiración bajo el agua, en un programa de show y entretenimiento. Yo me metí adentro de un tanque, me metí con las rodillas al pecho, había una tapa y un candado. Y era aguantar...".

El día que Leonardo Tusam casi se muere ahogado en un truco de su padre.

Sin embargo, el hijo del mentalista no soportó la presión del desafío. Para dar aviso de que se estaba ahogando, pegó un martillazo desde adentro de la capsula. Su padre reaccionó y un hombre gritó: "¡Emergencia!". Con el objetivo de quitarle dramatismo al hecho, lo acontecido no salió al aire en TV y fue editado, aunque Leonardo recuerda bien qué ocurrió después de aquel mal momento tan tenso.

Qué le pasó a Leonardo Tusam luego de que estuviera a punto de morir ahogado en una capsula colmada de agua

Leonardo Tusam dio detalles del día en que estuvo al borde de la muerte, cuando tenía tan sólo 16 años, en una prueba a la que lo sometió su padre: "Ahí nació el 'puede fallar'. Se cortó la transmisión. Ese día se grabó el programa. Canal 9 mandó al programa del cura. La idea era que aguantara, mínimo, 5 minutos".

Silvina Escudero: "¿Y cuánto aguantaste?".

Leonardo Tusam: "No, ahí fueron exactamente 2 minutos, pero respiré con agua".

Silvina Escudero: "¡Ay, chicos! Me agarra la desesperación".

Leonardo Tusam: "No, pero pará que hay algo que no se cuenta. Me llevaron al Hospital Fernández y me sacaron con un pulmotor el agua".

Silvina Escudero: "¿Ya estabas desmayado ahí o con pérdida de conciencia?".

Leonardo Tusam: "No, salí tosiendo y escupiendo agua. La cuestión es que, y esto es algo que no se cuenta, luego de seis meses del hecho volví y estuve seis minutos, con 19 segundos".

Finalmente, y al unísono, los integrantes del programa de PH Podemos Hablar quedaron maravillados con la prueba superada de Tusam.