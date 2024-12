Fátima Florez habló de Milei y dijo lo que todos piensan de Yuyito González: "No sabía"

Fátima Florez habló sobre Javier Milei y Yuyito González.

Fátima Florez salió durante meses con Javier Milei en la etapa de la campaña electoral y en el primer tiempo de mandato del libertario. En ese contexto, recientemente la famosa imitadora se pronunció sobre lo que vivió con el político y también habló de Yuyito González, con una picante chicana.

La exfigura de ciclos como Bailando por un Sueño dialogó con el equipo de Intrusos, en alusión a cómo se dio su separación de Javier Milei hace algunos meses. "No hubo celos de nada, terminaba de hacer la doble función, me metía en el auto y llegaba a ver a mi novio. Yo viajé a Estados Unidos sin caer de sorpresa, me parecía súper lindo verlo allá, soy muy respetuosa de los tiempos, amigos y pareja", comentó Florez sobre su ruptura.

La periodista Marcela Tauro le consultó a Florez si había notó cambios en la manera de actuar de Milei después de su entrevista con Yuyito González. Fue en ese momento que la artista respondió con una chicana hacia Yuyito, ya que preguntó quién era Amalia. Cuando Tauro le explicó que se trataba de la actual pareja de Javier Milei, Fátima soltó: "Perdón no sabía, desconozco el nombre".

"Hemos tenido una muy linda relación, nos hemos divertido mucho, no voy a hablar más porque soy muy respetuosa, después el resto de la gente que diga lo que quiera", continuó su descargo la celebridad de televisión. Y cerró. "No, estoy muy enamorada, concentrada y focalizada en mi trabajo y muy conectada con Dios".

Fátima con la bata de Milei.

Qué dijo Fátima Florez cuando cortó con Milei

"Siempre tuve muy en claro no abandonar mi carrera. Tengo un recuerdo simpático, distinto. Creo que me adapté muy bien a la situación. No me voy a hacer la fuerte o la superheroína, no la pasé muy bien cuando me separé", continuó Florez y así admitió que no la pasó bien durante su ruptura con Javier Milei. Y cerró: "Como cualquier mujer que nos esté viendo, que sufrió por amor, que de un día para el otro la vida le cambió: se te cae la mandíbula, se te cae todo. Decís que paso acá, qué hice mal. Crecí mucho, me siento mucho más empoderada como mujer. Que todo lo que pasé mal o triste emocionalmente lo pude capitalizar".

Yuyito González reveló cómo le dice a su actual pareja, Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de Estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mí que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa, sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".