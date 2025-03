Jorge Macri, sobre los incendente en Congreso: "No veo al peronismo o al kirchnerismo detrás de esa violencia"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, habló de lo ocurrido este último miércoles en los alrededores del Congreso y de la violenta represión de Patricia Bullrich contra los jubilados. En este punto, el mandatario porteño se diferenció de lo que sostiene el Gobierno Nacional y desestimó que el peronismo esté detrás de esta situación y aseguró que "todos tienen que bajar dos cambios"

En una charla con TN, Jorge Macri aseguró: “Nosotros tuvimos que dar discusiones en la calle, varias desde que yo asumí, de grupos que vienen a sembrar el caos, pero no son espacios democráticos grandes, no veo al kirchnerismo o al peronismo, o a otros espacios democráticos detrás de esto. Me parece que son expresiones más anarquistas”.





En este sentido, se diferenció de lo que dijo Patricia Bullrich quien, entre otras cosas, apuntó contra los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza. En este punto añadió: “Esa es su mirada y si hay una investigación que lo demuestre, es bueno que se saque a la luz, pero nosotros nos hemos enfrentado con ellos en varias oportunidades y no hemos encontrado un aval político, insisto, de grandes espacios democráticos”.

Al respecto, también indicó: "Me parece que todos tenemos que bajar dos cambios y ahí yo llamo también a la reflexión por lo que ocurre dentro del Congreso, en los ámbitos institucionales, en la manera en la que cada uno de nosotros que tenemos responsabilidad nos dirigimos, cómo usamos el verbo, qué palabras usamos, cómo nos manifestamos respecto del otro”, agregó.



ATE marchará junto a los jubilados el miércoles: qué otros sectores convocan

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará "un cese de tareas el miércoles al mediodía" para acompañar la marcha de jubilados, que se realiza todos las semanas frente al Congreso. Así, se siguen sumando sectores la nueva movilización que los adultos mayores harán este miércoles.

"Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia. Tenemos un gobierno que está actuando al margen de la Constitución. Somos nosotros los que debemos salir a la calle para que en la Argentina se recupere la institucionalidad. No podemos esperar nada de los poderes del Estado. En el Congreso se matan a trompadas, en la Casa Rosada se twittean estafas y en la Corte Suprema los jueces están designados a dedo. En este momento, los tres poderes del Estado están hackeados", escribió en su cuenta de X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.