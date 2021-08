Silvina Escudero puso incómodo a Facundo Conte y Jey Mammón la cruzó: "No hagas esto"

¡Qué picante! Silvina Escudero le hizo pasar un momento incómodo a Facundo Conte y Jey Mammón la interrumpió con una tajante advertencia.

En la noche del pasado miércoles, Facundo Conte visitó el programa de Jey Mammón y protagonizó un incómodo momento en TV. El jugador de vóleibol masculino, quien conquistó la medalla de bronca con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue sorprendido con una picante pregunta de Silvina Escudero. Sin embargo, el propio conductor la cruzó de manera contundente.

Era una charla distendida y tranquila, con bromas de por medio. Se habían abordado algunos temas vinculados a la consagración en Japón y también a detalles que tienen que ver con el deporte y su padre Hugo Conte. Aun así, cuando Jey le preguntó a "El Heredero" sobre uno de los tatuajes que tiene, el ambiente comenzó a tener un clima tenso.

Escudero, que acompaña todas las noches al conductor en el programa, intervino y le lanzó una picante propuesta al jugador de vóleibol: "A mí me parece que se tendría que sacar el buzo y mostrarlo porque sino no lo creo". El invitado se mostró un poco avergonzado. Sin embargo, Jey la interrumpió.

Facundo Conte, en el programa de Jey Mammón.

“Si bien ahora lo que se estila es cosificar al hombre, que me parece muy bien, no vamos a hacerlo”, aclaró el presentador del exitoso ciclo de América TV. Y luego, le preguntó acerca de su relación amorosa, a lo que respondió: “Estoy muy felizmente en pareja. Hace un año y medio, casi dos". Una vez más, Silvina Escudero intervino y acotó con una curiosa reacción: "Ah bueno. No está buena la noticia".

Luego de algunas risas que hubo en el estudio, Conte aclaró cómo conoció a su pareja y cómo lleva la relación a distancia: "Y ella vive en Brasil. Nos conocimos en la playa, en una fiesta, muy bueno, fue mi instructora de Kitesurf y pegamos una onda muy copada”.

Finalmente, la producción pasó algunas fotos que jugador hizo para una campaña, en la que posó completamente desnudo. Y luego de que uno de sus colegas le preguntara para quién protagonizó la publicidad, Escudero manifestó: "¡Pero a quién le importa de quién era la campaña!". Con un tono irónico, Jey también expresó: "Ay, fue lo primero que me pregunté yo también...".

El enojo de Jey Mammón con la producción de América TV

Jey Mammón se enojó con la producción por un insólito error. "Acá dice camioneta", retó el conductor a la producción por un error en uno de los chistes que tenía que decir, generando las risas de sus compañeros.

La divertida reacción de Jey Mammón se produjo cuando comentaba una declaración de Elisa Carrió en la que la política cruzó a Facundo Manes, precandidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, acusándolo de "mentir descaradamente", algo que según Carrió no hacen en Juntos por el Cambio. "Me encanta porque dice que en Juntos por el Cambio no se puede mentir. No jodamos, mentir se puede en cualquier partido político. Mienten de un lado, mienten del otro. Se nota, se nota", aseguró el presentador televisivo.

"Esta es la ‘camioneta’ que están comprando lo políticos argentinos. ¿La tenemos?", leyó Mammón a continuación. "Dice 'camioneta'", insistió el conductor, que ante el silencio de la producción se levantó ofuscado de su escritorio y se dirigió detrás de cámara para mostrar el error en el que cartel que tenía que leer. Volviendo a cuadro, Jey pidió que mostraran la imagen que correspondía con ese chiste, una parodia de la serie política House of Cards en la que aparecían las caras de Elisa Carrió, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta. "Te perjudicás", le aseguraban divertidos tanto Silvina Escudero como Gabriel Schultz a Jey por su reacción. "Pero eso es una serie. ¿Por qué no se van todos a la mierda?", continuó el conductor. La misma Escudero le pidió a Mammón: "No vayas a echar a nadie, te lo pido por favor".