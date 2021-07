Toti Pasman le contestó a la esposa de Di María: "No le pido perdón"

El periodista le había pedido públicamente a Lionel Scaloni que no pusiera más de titular a "Fideo" antes de la Copa América, pero el jugador hizo el gol del título y Jorgelina Cardoso se burló de él: "LTA".

Ángel Di María quedó en la historia grande de la Selección Argentina por haber marcado el gol del título de la Copa América 2021 contra Brasil y acalló a sus eternos críticos, como por ejemplo Juan Carlos "Toti" Pasman, quien antes del torneo había dicho públicamente: "Yo me pongo de rodillas. Como hincha de la Selección, le pido a (Lionel) Scaloni que no ponga más de titular a Di María, por favor".

Entonces, luego de la final ganada por 1-0 gracias a su tanto en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, la esposa del jugador, Jorgelina Cardoso, lo destrozó a través de una historia en su cuenta de Instagram (@jorgelinacardoso26), ya que replicó el video de aquella opinión del periodista con el zócalo denominado "el fraude de Di María". "LTA", respondió ella con relación a la ya famosa frase de "la tenés adentro" que le había dicho Diego Maradona a Pasman en la conferencia de prensa posterior a la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el "Diez" era el entrenador.

Toti Pasman no le pidió perdón a Di María tras el gol del título de la Copa América

Ya con el trofeo logrado, el presentador aseguró en su programa El show del fútbol, por América TV: "Yo a Di María no tengo nada para decirle porque él tampoco dijo nada de mí. Sí a su esposa, que me escribió cuando yo el 7 de junio dije lo que dije, y no me arrepiento. Yo lo que veía era que el ciclo de Di María, después de tres Mundiales y cuatro Copas América, estaba terminado. Por las lesiones, las idas y vueltas con este y otros técnicos... Por eso pensé que estaba terminado y me equivoqué".

Además, opinó que algunos colegas prefieren "ser condescendientes con los jugadores", pero aclaró: "Y yo elijo este camino, aunque me equivoque". Más allá de todo, reconoció: "Me equivoqué porque Di María ayer demostró que tiene cosas para darle a la Selección. Y también lo hizo cuando entró contra Ecuador y Colombia, que yo pensaba que era la mejor manera: que entrara los últimos 20 minutos para desequilibrar con su velocidad".

Pasman también recordó que, en ese momento, Cardoso le dijo que estaba equivocado. "Estaba enojada, pero fue respetuosa", detalló. "Convirtió un gol que termina siendo importantísimo", aceptó el reportero, que contó: "En las redes me piden que yo le pida perdón de rodillas, cosa que no voy a hacer". Y se refirió a la canción del plantel contra los periodistas para festejar los triunfos: "¿Los jugadores piden perdón después de los cantitos?".

"¿Nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos después de una victoria?", se preguntó. "Eso es mucho más grave", acusó.

La historia de la esposa de Di María contra Toti Pasman.

"No me voy a arrodillar. Así es el estilo de El show del fútbol, dramatizar", sentenció Pasman.