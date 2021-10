ShowMatch y el duro comentario de Pachu Peña contra el jurado: "Era obvio"

Pachu Peña sembró suspicacias sobre uno de los jurados de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli, y lo acusó de favoritismos. "Eso era obvio", opinó.

Las polémicas mediáticas en torno a ShowMatch, La Academia (El Trece) no paran con el correr de las semanas y ahora fue el turno de Pachu Peña, quien levantó suspicacias con sus declaraciones en las últimas horas durante la entrevista con Por si las moscas, por la radio "La Once Diez" (AM 1110). El humorista y actor rosarino de 59 años se refirió más precisamente al jurado del programa de Marcelo Tinelli, compuesto por Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

El eterno compañero de Pablo Granados en una de las duplas cómicas más reconocidas de la Argentina trabaja hace alrededor de tres décadas con "El Cabezón", por lo que conoce bien lo que pretende tanto el conductor de este ciclo de la televisión abierta nacional como su productora LaFlia, liderada también por el oriundo de Bolívar, provincia de Buenos Aires.

El fuerte comentario de Pachu Peña sobre el jurado de ShowMatch 2021

El artista se metió en la reciente polémica mediática por el supuesto favoritismo del jurado Hernán Piquín por Agustín Barajas, el participante del certamen de baile que es su novio en la vida real. “Adentro se dice que Agustín tiene el apoyo de Hernán a la hora de las devoluciones, eso es obvio. Pero es muy macanudo, es como si hubiese entrado desde el principio, lo cruzamos en los pasillos y saluda a todos, es muy copado, se acopló enseguida”.

Como si fuera poco, el comediante destacó que a la pareja española de Piquín aún no lo habrían integrado en el grupo interno de Whatsapp que tienen los concursantes de La Academia: “El chat está muy vago. Todavía no lo sumaron, de los nuevos hay muy pocos...”. Por último, Pachu Peña aclaró que hará todo lo que le ordenen como parte del show, aunque sin dejar de entretener a la audiencia: “Por ahí el jurado me pide que baile, me pide una cosa, y la gente quiere que me divierta y la divierta. Creo que tengo que poner un poco de todo”.

El jurado Hernán Piquín y el participante Agustín Barajas, a los besos.

El descargo de Agustín Barajas por los rumores de favoritismo por parte de su novio Hernán Piquín en ShowMatch

Después de que Piquín le pusiera un 10 por una de sus performances mientras que el periodista De Brito lo calificó con un 4 y desató así los comentarios al respecto, el bailarín español respondió en La Previa del Show (Ciudad Magazine): “No creo que estuviéramos para un 4. No te digo que para un 10 tampoco, pero esto es muy subjetivo. Lo hemos hablado con el equipo y no lo he hablado con Hernán, pero puede ser que se fijen en la técnica a veces, y otras en que te transmita algo”.

“Yo lo único que puedo hacer es preguntarle a Hernán qué sensación tuvo. Y cuando terminé, me dijo que lo había llenado de emoción. Entonces, creo que él valoró la emoción que tuvo en ese momento. En cuanto a técnica, tuvimos cosas… Siempre se puede hacer mucho mejor. Y yo le digo que tuvimos cositas porque soy muy exigente con el trabajo”, completó Barajas.