Sergio Lapegue y una dolorosa tragedia: "Estamos pisando un brazo"

El periodista fue protagonista de una trágica noticia. Sergio Lapegüe y un desgarrador recuerdo en Socios del Espectáculo, en El Trece.

Sergio Lapegüe se quebró en vivo al recordar una tragedia que lo marcó para siempre. El periodista que se transformó en una de las históricas figuras de TN y El Trece reveló detalles desconocidos de su pasado como notero en exteriores. "Ni estudié periodismo, estudié ciencias económicas y me tocó estar", aseguró.

Lapegue hizo alusión fue al atentado a la AMIA. En relación al acto terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, el conductor narró en Socios del Espectáculo: "La que más me impactó fue la AMIA. Fui uno de los periodistas en llegar, nunca había hecho móviles y debuto ahí. Los periodistas más importantes estaban en distintos momentos, era el Mundial 94 y estaban cubriendo cada uno en cada país".

"A mí me habían dicho vos sos un periodista de segunda, 'algunos son de primera, vos sos de segunda'. Me lo dijeron así. Eran escalafones, escalones. De segunda no había otro para poner, entonces me pusieron a mí. Voy a debutar con el móvil, 'sí, andá'. Ese fue el primero. Fue tremendo, estábamos César Masetti, Juan Micelli y yo. Cada uno en un lugar distinto, y estuvimos 10 días trabajando en vivo. Vos sabés que ni estudié periodismo, estudié ciencias económicas y me tocó estar", agregó Sergio Lapegüe.

Los detalles de la cobertura de Lapegüe en el atentado a la AMIA

Haciendo hincapié en los métodos que debió utilizar para no sensibilizarse ante lo que estaba observando, Lapegüe contó: "Fue impactante, porque mirá cómo me marcó que seguí yendo al Hospital de Clínicas a visitar a los que se habían salvado. Y no lloré. Cuando voy, estábamos en una nota cualquiera y le digo al camarógrafo '¿qué hago? No sabemos que vamos a encontrar. Me dijo: 'vos pensá que estás viendo con blanco y negro'".

"Empiezo a relatar, eramos los primeros que habíamos llegado. Y la veo a Sandra Jacobson, quien me abraza y llora. Mira (para abajo) y dice 'estamos pisando un brazo'. Yo dije 'no tengo que llorar, no tengo que llorar'. Le digo al camarógrafo: 'Huguito, estamos pisando un brazo'. No me emocioné, llegué a mi casa, mi hija tenía un año en ese momento. No había cumplido el año, tuve cuatro días seguidos trabajando. Después, vi revistas, y vi las mismas fotos que yo había visto en vivo. Me encerré en el baño y no paré de llorar", sentenció Sergio Lapegüe, claramente conmovido al recordar un suceso que marcó para siempre su vida y la historia argentina.