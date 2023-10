Separación y escándalo: el nuevo drama que envuelve al Bailando 2023

A meses de haber debutado en la pantalla de América TV, el programa sufre una fuerte interna.

A tan solo poco más de un mes de haber debutado en la pantalla de América TV, el Bailando 2023 enfrenta su primera interna. El programa que logró levantar el rating nocturno del canal, sufre una separación que pone en jaque la continuidad de una de las parejas.

Sin embargo, en medio de los buenos picos de rating y algunas especulaciones sobre los pagos, una de las parejas más importantes del certamen anunció que no estarán más juntos dentro del ciclo. Luego de pasar dos galas de forma exitosa y consagrarse como uno de los dúos más polémicos, se conoció que continuarán en el programa, pero no juntos.

Se trata de Martín Salwe y Milett Figueroa, la participante peruana que empezó a protagonizar un romance televisivo con Marcelo Tinelli. Según contó el periodista Agustín Rey en su cuenta de Instagram, la pareja "se disolvió" y ya se conocen los reemplazos que tendrán para formar nuevas duplas.

"Ella va con un bailarín profesional, él con la bailarina del staff Nenu López”, reveló el periodista. De este modo, Milett se convertirá en "la famosa" de su pareja y Salwe empezará a bailar con la figura con quien empezó un romance a partir de su llegada a la pista del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli lo confesó de una vez por todas: "Es largo y finito"

Marcelo Tinelli conduce el Bailando 2023 por América TV desde el lunes 4 de septiembre en su regreso a la televisión tras su último paso por El Trece. A pesar del fervor que generó su vuelta con el tradicional formato televisivo, el presentador perdió la paciencia y realizó un reclamo inesperado al aire a la producción del canal.

A los pocos minutos de iniciado el Bailando 2023 el martes 10 de octubre, Marcelo Tinelli se acercó al productor Federico Hoppe y comenzó a hacer una serie de reclamos. "Yo lo que quería saber anoche, me fui pensando y me quedé hasta tarde hablando con El Tirri ¿este estudio es más chico, más angosto?", preguntó.

El conductor y gerente artístico de América TV continuó su reclamo implícito directo a la producción del canal por el tamaño del estudio para hacer la puesta en escena del reality show. "¿Mirtha Legrand nos sacó lugar del estudio o qué pasó? Porque largo es, pero es como largo y finito", soltó teniendo en cuenta que tanto él como la conductora de 96 años que volvió a El Trece utilizan el mismo.

En ese momento, Federico Hoppe tomó la palabra y dijo que "hay un poco de todo eso que mencionás. Lo hicimos así para hacerlo más acogedor". "Me choco con uno, el camarógrafo me lleva puesto. Interpretaron mal porque me siento como que en un momento no me puedo mover ni para atrás ni para adelante", sostuvo. "Lo vamos a tener en cuenta para adelante", prometió Hoppe. Cabe recordar que la disposición del estudio para llevar adelante el Bailando 2023 fue un tema controversial, ya que el inicio del programa se demoró porque no podían conseguir set de grabación y América TV no tenía ninguno disponible.