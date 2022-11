Se quebró en Los 8 Escalones al contar el motivo por el que necesitaba el premio

Un albañil llamado Matías conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón al confesarle por qué necesita el dinero.

Matías, un hombre que trabaja como albañil, se presentó en Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y conmovió a Guido Kaczka al revelar el motivo de su participación al programa: ganar el millón para pagarle una costosa operación a su bebé.

Muy a menudo, Kaczka escucha duras historias de vida de los participantes, quienes generalmente se presentan al programa por problemas económicos o urgencias. En el caso de Matías, contó la razón por la que no logró operar a su hijo recién nacido en una institución pública.

"Matías, que es albañil, trabaja haciendo changas, vive en Villa El Fortín, en el río de Quilmes, está en pareja con Patricia. ¿Y los dos millones para qué serían?”, indagó el conductor del ciclo. "Para hacerle una operación a mi bebé. Tiene tapados los lagrimales", contó el hombre, con la voz quebrada y a punto de llorar.

“¿Cómo se llama el bebé?”, le preguntó Kaczka, a lo que el participante respondió que se llama Laureano. "Uff. Cuando hablamos de los hijos, así nos pasa. Cualquier problema de los pibes…”, lo consoló el conductor. “Ese fue el motivo por el que vine. Le tienen que hacer una operación, y ya recorrí los hospitales públicos, la Casa Cuna, el Garrahan, y te dicen 'mandá mail, llamá por teléfono', no te atiende nadie", explicó el hombre.

Y agregó, entre lágrimas: "Tiene todos los ojos lastimados, y eso es lo que me rompe el corazón, lo que me trajo hasta acá”. Fue entonces cuando María Valenzuela, jurado del programa, interrumpió a Matías para ofrecerle su ayuda: "Guido, si me permitís, yo conozco gente del Garrahan, así que me voy a poner en comunicación, y necesitaría los datos de Matías para que lo tengan en cuenta como urgente". "Muchísimas gracias", contestó el hombre.

Ganó el millón de pesos y su decisión conmovió a Guido Kaczka

Un hombre de 40 años llamado Nicolás se presentó al programa y ganó el millón de pesos. Al recibir el cheque, Kaczka le preguntó qué iba a hacer con el premio y su respuesta lo tomó totalmente por sorpresa. "Nicolás tiene un millón de pesos. ¡Lo hizo! ¿Y el millón sería para...?", le preguntó Guido. "Lo dono, completo", respondió el jugador. "¿Lo dona completo? ¿A dónde?", quiso saber el conductor.

El hombre explicó que lo iba a donar a dos comedores, "no en Coronel Pringles, y la otra mitad para un comedor en Morón, el Sagrado Corazón de Jesús, que ahí hay muchas necesidades”. "Cuando el Estado y todos llegamos hasta un nivel y hay otro más abajo, esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones, pero te puedo asegurar que es arroz, y si es carne, es guisada y es un pedacito si les toca”, concluyó el ganador.