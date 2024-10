Se pudrió todo entre Karina Milei y la hija de Yuyito González: "Está que trina"

Enojo de Karina Milei con Yuyito y su hija

Pese a que parecía que era todo amor y paz entre Javier Milei y su nueva novia, la ex vedette Amalia "Yuyito" González, se conoció un posible foco de conflicto y vendría de la mano de la hermana del presidente, Karina Milei.

Según trascendió, pese a que el mandatario compartió su cumpleaños con la familia de Yuyito y hasta se supo que le regalaron los hijos de la conductora, "el jefe" estaría enojada con la novia del presidente y su hija, Brenda di Aloy.

La periodista Yanina Latorre, quién hizo las veces de conductora de LAM (América TV) ante la ausencia de Ángel de Brito, aseguró que tiene de buena fuente que la hermana de Javier Milei no estaría de acuerdo con como manejan la intimidad del presidente Yuyito González y su hija Brenda di Aloy.

"Lo digo en serio, por una cuestión de respeto al presidente. Espero que Brenda no arranque. Lo que está haciendo ella y la madre me parece una paparruchada. Es el presidente, me quiero indignar con Brenda. Hoy me llegó una data a la radio, Karina Milei está que trina con esto ya", reveló Latorre enojada con la situación.

Además, en LAM la periodista afirmó: "A ver, los tomamos a joda. Ninguno de los hijos de los otros presidentes, ni Máximo Kirchner, ni la nena de Cristina Fernández, ni los hijos de Alberto Fernández contaron lo que pasaba adentro, cómo era el festejo, ni tratando de sacar fotos. Tampoco decían que te revisaron el auto con una lapicera".

El pobre regalo de cumpleaños para Javier Milei

Yanina Latorre siguió enojada con la hija de Yuyito González, Brenda di Aloy quién días atrás reveló algunos detalles del festejo de cumpleaños del presidente Javier Milei. La participante del Cantando 2024 le contó a Florencia Peña el presente que le hicieron con sus hermanos y ante los chistes por haber confesado que era un neceser, bromeó: "no hay guita".

Bronca de Karina Milei con Yuyito y su hija

"Es el presidente de los argentinos y esta chica antes de Milei ¿no tenía vida? No tiene nada de qué hablar. Canta 'Fanático' de Lali para que pegue un rebote de la cantante que se peleó con él. Le viralizó un audio, cada vez que abre el streaming habla de la torta, el asado en la casa de la hermana. La madre besa la pantalla cuando aparece Milei en pantalla, es una señora grande", criticó la integrante de LAM.