La hija de Yuyito González contó lo que pocos esperaban del cumpleaños de Javier Milei: "Se ocupó"

La hija de Yuyito González contó algo inesperado sobre Javier Milei.

Yuyito González y su familia acudieron a la Quinta de Olivos en el día del cumpleaños del presidente Javier Milei y su hija Brenda Di Aloy dio a conocer detalles al respecto. La participante de Cantando 2024 reveló en ese reality show qué le regaló al mandatario.

Días antes del festejo de Milei, Di Aloy había adelantado que iría a la Quinta de Olivos y conocería en esa circunstancia al novio de su madre. Tras el evento, la joven fue consultada por Flor Peña en el Cantando sobre cómo fue el momento.

"Vi las fotos de Yuyito en el cumpleaños de Javier Milei? ¿Vos le compraste algo? ¿Le regalaste algo?", soltó la conductora de América TV. Por su parte, Brenda respondió: "Mi hermana se ocupó del regalo. Le regalamos un neceser con sus iniciales. Es alguien que tiene todo. Pensamos en algo útil para algo que viaja mucho".

"¿Un neceser? Medio pobretón", dijo la conductora asombrada por el regalo, por lo que la participante le preguntó qué le regalaría ella. "No, yo ni idea... paso paso", soltó Flor Peña, entre risas. Y le consultó: "¿Y tu hermano, que lo veo que es como que se encariñó más?". A lo que Di Aloy respondió: "Mi hermano no le regaló nada!".

Qué había dicho la hija de Yuyito antes del cumpleaños de Milei

"Va a ser en Olivos, voy a conocer. Es algo íntimo, poquitas personas, no es nada wow. Por lo que tengo entendido. Vamos mi mamá, mis hermanos, mi sobrina y mi cuñado", agregó Brenda Di Aloy ante las consultas de sus interlocutores en el mencionado ciclo. "Calculo que va su hermana. No tengo mucha data. Sé que es algo muy chill. Mi hermana se ocupó del regalo, una genia Barbi", cerró su relato.

Yuyito González está en pareja con Javier Milei.

Yuyito González reveló cómo le dice a Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de Estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mí que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa, sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Mario Massaccesi habló de Yuyito González

"Está más solicitada. Estuvimos charlando un rato y está súper solicitada porque la gente se quiere sacar fotos. Los fotógrafos la tomaban en cada movimiento que hacía", comenzó su descargo Massaccesi.