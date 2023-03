Se pudrió todo entre Georgina Barbarossa y América TV: "Truchos"

La conductora de Telefe apuntó sin tapujos contra el canal de Daniel Vila. Georgina Barbarossa habló en su programa sobre una reciente información que dieron en América TV.

Georgina Barbarossa se pronunció en contra de América TV y el programa Invasores de la TV debido a una información que dieron al aire. La conductora de Telefe habló sin tapujos y fue sincera en su desprecio a una periodista del canal con el que compite.

"Habrían encontrado fotos de Julieta de Gran Hermano en el celular de Marcelo Corazza", enunció la periodista Andrea Campbell en Invasores de la TV. En el ciclo de Barbarossa los panelista y ella misma se encargaron de desmentir esa información y fueron letales con su colega.

Paulo Kablan habló sobre los dichos de su colega y, a pesar de contar que no le gusta hacer periodismo de periodistas, soltó: "Si me dan tiempo lo explico para que quede claro. Vi algunas cosas de esas y la verdad es que me avergonzó como periodista. Con respecto a fotos que aparecieron, es imposible que aparezcan porque para que se abra un celular, tienen que estar los peritos de parte y eso ni siquiera se organizó el día".

"Hay periodistas supuestamente serios. A vos no te gusta hacer periodismo de periodistas, a mí sí porque hay que diferenciar entre la verdad y lo fake. Lo cierto es que ayer hubo personas en la televisión argentina con mucha seriedad salieron a decir que en el celular de Corazza se habían encontrado fotos de algunos integrantes de Gran Hermano. Es mentira absoluta", agregó la periodista que recientemente se enfrentó con Juliana de GH, enojada.

Barbarossa se sumó a las críticas de sus compañeros y fue letal: "Hay muchos periodistas truchos que por un punto de rating o por salir en las redes, inventan cualquier noticia".

Fuerte cruce en Twitter entre Yanina Latorre y Nancy Pazos

Yanina Latorre se quejó en su cuenta de Instagram de que el 24 de marzo haya pasado a ser feriado, ya que ella cumple años ese día, y Nancy Pazos arremetió con todo en contra de la panelista. "El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado. Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?", soltó la madre de Lola y Diego Latorre.

"Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga", comentó Nancy Pazos a un tweet que había publicado el video de Latorre y su discurso. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿TU SUELDO? Jajajajajaja", le respondió Yanina, a lo que Pazos no acotó nada más.

Tensa discusión entre Georgina Barbarossa y Nancy Pazos

La periodista y la actriz tuvieron un cruce en vivo cuando la primera se refirió al veredicto a los rugbiers por el caso de Fernando Báez Sosa. "Para mí ayer fue un día muy triste desde todo punto de vista, si nosotros estamos acá festejando que a unos pibes les dieron perpetua, estamos todos muy mal", soltó Pazos. Por su arte, Barbarossa arremetió: "Porque no fue tu hijo al que mataron, porque si es tu hijo al que mataron vos lo que querés es que se pudran en la cárcel".

"No estoy diciendo que está mal que les hayan dado perpetua, estoy diciendo que no lo festejo, que es un día triste. Evidentemente, que estos chicos hayan crecido y hayan sido así, no es solamente un tema de los papás, es un tema social", explicó Pazos.