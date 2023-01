Gran Hermano: Nancy Pazos enfrentó a Juliana y dijo lo que todos piensan de ella

La periodista puso contra las cuerdas a la exparticipante de Gran Hermano tras la eliminación de Maxi, su pareja dentro de la casa.

Juliana Díaz, exparticipante expulsada de Gran Hermano (Telefe), debatió sobre la eliminación de Maxi y Nancy Pazos la confrontó, poniendo en duda que su presencia hubiese jugado a favor del cordobés. El picante ida y vuelta entre la periodista y "Tini", apodo que se ganó Juliana en la casa.

Invitada a A la Barbarossa (Telefe), Juliana habló tras la eliminación de Maxi y reveló que pudo verlo en camarines apenas abandonó la casa y que en su breve visita estuvo presente el psicólogo que acompaña a los jugadores. Consultada sobre si tuvo más contacto con el cordobés, Juliana negó rotundamente aunque deslizó: "Hace un tiempo le pedí a una de las chicas de producción si no me pasaba el número".

Con esta revelación al panel, Gastón Trezeguet aprovechó a decirle: "Aconsejalo bien y que no empiece a agarrar estos eventos raros. La pregunta es, ¿le vas a hacer algún reproche?". "No, estoy muy orgullosa de como es él. Es muy respetuoso, muy amoroso y me tenía muy presente a mí y su familia. Verlo así, tan bueno y noble, me da orgullo", señaló Juliana, con firmeza.

En ese momento, Nancy Pazos procedió a hacer una afilada observación y disparó: "Muchos consideramos que Maxi empezó a jugar mejor cuando vos te fuiste, como si vos hubieses sido no una buena influencia para él". Rápida en su contestación, la exparticipante no se enojó con la periodista sino que le contestó con un fino análisis de situación: "Me lo han dicho bastante (...) Coincido un poco, él es muy sensible y temperamental y yo creo que cuando estuvimos juntos nos enfocamos mucho en la pareja. Después empezaron mis nominaciones y él estuvo muy pendiente".

La furiosa reacción de Juliana en Gran Hermano tras la eliminación de Maxi

"¿Qué? No, no puede ser. No puede ser", repetía Juliana en el estudio de Telefe, donde se encontraba cuando Santiago del Moro anunció a Maxi como el nuevo eliminado de la casa. El clip fue publicado en la cuenta oficial de Gran Hermano en Instagram y recibió un sinfín de comentarios en alusión a un supuesto fraude en la votación, por la amplia diferencia que marcaba la salida de Ariel en las encuestas.

"Es la reacción que tuvimos la mayoría que sigue el programa. O está todo arreglado o hay gente que quiere ver las peleas de Alfa y Ariel" y "No lo sé Rick pero me parece Fraude", fueron algunos de los mensajes que el público de Gran Hermano dejó en el posteo, en alusión a su desengaño con la supuesta actitud fraudulenta de la producción de Telefe.