Georgina Barbarossa "se durmió" en vivo y la destrozaron en redes

La conductora quiso hacer un chiste sobre el reality pero recibió un oleada de críticas de las que tuvo que defenderse.

Georgina Barbarossa "se durmió en vivo" al aire de su programa de televisión y la destrozaron en redes. La conductora quiso hacer una broma alusiva a Gran Hermano, pero los seguidores del ciclo no se lo dejaron pasar y tuvo salir a pedir disculpas y explicar el motivo de su accionar.

La conductora de A la Barbarossa protagonizó un tenso momento en su programa de Telefe luego de que la hayan acusado de "hacerle bullying" a un participante de Gran Hermano. Precisamente, Georgina hizo que se dormía cuando mostraron un tape de Marcos Ginocchio en donde discutía con su hermana para ver si le convenía quedarse o no dentro de la casa.

Mientras la producción mostraba el video de los dos hermanos salteños que son furor dentro del reality, también se mostraba una pantalla pequeña en donde se veía a la conductora "durmiendo", un gesto que daba a entender que estaba aburrida. "Se tomaron un tiempo, que no es un tiempo televisivo. Mientras estaban deliberando, estaban en vivo. De tiempo televisivos no saben", dijo a penas tuvo el lugar de hablar para explicar su broma. Sin embargo, esto no fue suficiente para los fanáticos de Marcos, quienes la acusaron de "hacerle bullying".

Qué dijo Georgina para defenderse de las acusaciones

Un día después de haber hecho esta broma en vivo y recibir una oleada de críticas en redes sociales, Barbarossa se tomó unos minutos de su programa para explicar su accionar y pedir disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos. "Nunca en la vida hicimos bullying. Ni permito que se haga bullying. Lo detesto. Yo no estoy en contra de Marcos. Y a mí nadie me baja línea de nada. Somos libres de decir lo que se nos da la gana", empezó por decir.

Luego, añadió: "No tengo nada en contra de la gente del interior. Tengo mi casa en Córdoba, no la tengo afuera del país. Amo mi país. Fui a Salta millones de veces". Por último, Georgina sentenció tajante: "Jamás me metería con Marcos y con su hermana. En las redes me mataron y jamás en la vida he hecho bullying. Fue un chiste. Estamos en un límite muy finito. No se puede hacer humor".

Se pudrió todo: revelan que se desató una fuerte interna en A la Barbarossa

Laura Ubfal reveló que en los últimos días se disparó una picante interna en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina por la pantalla de Telefe. A raíz de esta situación, en el canal de las pelotitas tomaron una fuerte decisión respecto a los panelistas de uno de los ciclos que mejor le rinden a la señal de ViacomCBS.

Desde que comenzó a emitirse por la pantalla de Telefe, A la Barbarossa se convirtió en un verdadero éxito para la señal pese a algunas peleas subidas de tono entre los panelistas del ciclo. Lejos de que las asperezas terminaran, Laura Ubfal contó que las internas entre los integrantes del programa que conduce Georgina Barbarossa se intensificaron en el último tiempo.

"Les quedó chica la mesa por la incorporación de Pía Shaw y, además, por la vuelta de Analía Franchín, que estaba de vacaciones", reveló la periodista en su visita a Intrusos. Entonces Ubfal aseguró que la producción del ciclo tomó una firme decisión para cortar con la mala onda que se generó en el ciclo de Georgina.

"Los panelistas van a empezar a tener un franco a la semana. De esa manera, van a ir rotando los colaboradores", detalló la periodista. En ese sentido, Ubfal aseguró que esto no impactará en los sueldos de los panelistas, ya que seguirán cobrando lo mismo. De todos modos, resaltó que a "nadie le gusta que lo saquen del panel, aunque sea solo un día".

Finalmente, la periodista indicó que el programa de Georgina Barbarossa tendrá un giro cuando termine Gran Hermano, el gran éxito del año para Telefe. Es que reveló que "muchos ex participantes" se sumarán a la mesa del popular ciclo de las mañanas.