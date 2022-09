Se pudrió: la durísima decisión que habría tomado Tamara Báez con L-Gante y su hija

Tamara Báez habría tomado una durísima decisión después de días de rumores y especulaciones respecto a una supuesta infidelidad de L-Gante.

Tamara Báez habría tomado una durísima decisión respecto a L-Gante y su hija Jamaica, según reveló Karina Iavícoli en Socios del espectáculo. "El lío en su casa es tal que me cuentan que ella está hablando con el abogado", contó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de El Trece.

Desde hace varios días se viene rumoreando tanto en las redes sociales como en los programas de espectáculos que L-Gante le habría sido infiel a la madre de su hija con una de sus bailarinas, lo que provocó distancia entre Elián y Tamara Báez. Además, también se especula con una fuerte pelea a raíz del romance que terminó en episodios de violencia.

"Elián no le estaría dando entidad a esta situación porque dicen que Tamara habría, y lo pongo en potencial, tenido una historia con alguien. Si Elián hubiera estado efectivamente con esta bailarina, quedarían a mano como en una especie de empate", comenzó contando Karina Iavícoli en Socios del espectáculo. Pero lo más picante llegó a continuación, cuando la panelista reveló que Báez se pudrió y tomó una fuerte decisión.

"El lío en su casa es tal que me cuentan que ella está hablando con el abogado para ver si existe la chance de que Elián no vea más a la beba", sorprendió Iavícoli, que también destacó que los problemas a la pareja ya estarían "pasando a otro plano". Por su parte, Luli Fernández sumó la versión que Estefi Berardi había dado en Mañanísima: "Las redes hablan. Se ve la puerta destrozada como por una piña y su mano con marcas. Son algunas señales de alarma que van más allá de un cuerno o un engaño".

Los llamativos posteos de Tamara Báez sobre su crisis con L-Gante

Luego del video que se filtró del creador de la cumbia 420 saliendo de un hotel con Luli Romero, Tamara Báez compartió una llamativa frase en su cuenta de Instagram que dio un indicio de crisis: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

Durante los días posteriores, Tamara se limitó a compartir fotos con su hija Jamaica y varias seguidoras le dejaron comentarios como "amo tu tranquilidad, entendiste todo, lo primero es tu hija y nada más". En respuesta, la joven le puso a la usuaria: "Obvio, chicas. Yo brillo con mi hija y por mi hija. Lo demás es gilada". Días después, la actual pareja de L-Gante publicó una foto con su abogado, Juan Pablo Merlo, bajo el texto: "Ultimando detalles". Si bien no especificó el motivo de su consulta, todo apunta a que estaría tramitando su separación del cantante.