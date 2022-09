Se ganó el millón en Los 8 Escalones y terminó a los gritos con Guido Kaczka

Un hombre llamado José Luis se ganó el premio mayor en Los 8 Escalones del Millón y lo celebró de una particular manera.

Guido Kaczka vive momentos sumamente emotivos y divertidos en Los 8 Escalones del Millón (El Trece), cada vez que un participante se gana el millón de pesos. Esta vez, lo ganó un hombre de 78 años llamado José Luis que festejó a los gritos al recibir el cheque en sus manos.

En la gran final, el hombre se enfrentó contra Oriana, otra mujer que también estuvo a punto de ganar el millón. La pregunta definitoria fue: "¿Cuál de estas cantantes argentinas participó regularmente como corista en shows de Charly García y Fito Páez, entre otros grandes artistas?".

Entre las opciones, estaban Yamila Cafrune, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Fabiana Cantilo. Mientras José Luis apostó por Fabiana Cantillo, la otra concursante se inclinó por Marcela Morelo. Patricia Sosa, una de las panelistas, adelantó que la respuesta correcta no era "ni la A ni la B", por lo que Kaczka se preguntó: "O sea, hay una correcta. Hay alguien que en este momento tiene el millón de pesos. ¿Será Oriana? ¿Será José Luis?".

Finalmente, Sosa anunció que la respuesta era Fabiana Cantilo: "La respuesta correcta es la D". "¡José Luis, un millón de pesos!", exclamó el conductor. Fue en ese momento cuando el hombre comenzó a gritar, sumamente eufórico. "Vive en Parque Chacabuco y tiene el millón de pesos. En Los 8 Escalones, José Luis se hizo el premio mayor y lo disfruta. No se lo saca nadie. Se lo ganó, fuerte el aplauso", sumó Guido.

"¡Qué alegría que se vive en este estudio! Felicitaciones a todos", expresó Sosa. Por último, Kaczka le preguntó al ganador si pensaba volver para aumentar su premio o irse y dejarle su lugar a su compañera. "José Luis, por favor, me lo vas a tener que decir. Lo vas a tener que gritar. ¿Gritas 'sigo por los dos millones' o gritás 'hasta acá'?", indagó el conductor. "¡Sigo por los dos millones!", gritó el hombre.

La predicción de una participante de Los 8 Escalones del Millón: "Voy a ganar el millón"

Macarena, una mujer que participó en Los 8 Escalones del Millón, se llevó el mayor premio a su casa y al ganarlo confesó que había tenido una premonición al respecto. "Mamita... es muy raro esto porque no suelo tener una seguridad exagerada sobre mí, pero para esto vine así. No sé por qué, no me preguntes por qué. Estaba en casa con mi familia y amigas, y les decía 'voy a ganar el millón'. No era 'voy al programa de Guido' era 'voy a ganar el millón'. Y acá está", revelo emocionada.

Sin embargo, decidió no volver por los dos millones. "Digo 'hasta acá'. Vine por la oportunidad, a disfrutarla, y esto es más que suficiente para mí y creo que todos merecemos las oportunidades. Que sea para otra persona", concluyó la participante.