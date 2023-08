Se confirmó el cambio de horario de Traicionada en Telefe: a qué hora se transmite

La telenovela turca que tiene cautivados a los televidentes saldrá al aire en un nuevo horario debido a la llegada de un nuevo programa a Telefe. Traicionada se emitirá más tarde de en su horario habitual.

Traicionada tendrá un nuevo horario a partir de la semana que viene debido al arribo de un nuevo programa de entretenimientos a la pantalla de Telefe. La novela turca, cuyo nombre original es Sadakatsiz, sufrirá un significativo cambio que puede afectar a aquellos televidentes que no suelen irse a dormir tarde.

Lizy Tagliani llegará al canal de las pelotas nuevamente pero esta vez con el reality show Got Talent. Se trata de una versión similar a Talento Argentino, ciclo emitido a principios de los 2000, conducido por Mariano Peluffo y con Maximiliano Guerra, Catherine Fulop y Kike Teruel como jurados. En esta ocasión, el programa de destrezas artísticas tendrá como jueces a Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul.

El concurso saldrá al aire a las 21.45, horario que originalmente era ocupado por la novela turca de Telefe. Dada esta realidad, la novela que llegó a la pantalla televisiva en julio y tuvo éxito en las mediciones de rating desde su estreno pasará a estar en pantalla a partir de las 22.45 y durará una hora y cuarto, ya que estará al aire hasta las 12.

La historia de Traicionada gira en torno a Asya (Cansu Dere), una doctora que descubrió la infidelidad de su marido Volkan (Caner Cindoruk). Eso marca un antes y un después en la vida de la protagonista y a partir de ahí comienza a planear una venganza.

Flor Peña, sobre Got Talent

"Se van a encontrar con una Florencia Peña increíble (risas). Got Talent es un programa necesario. Con Abel Pintos nos miramos y decimos qué lindo estar acá. Es amoroso, está lleno de talento. La tele se volvió como un exprimidor y este programa vino a traerle un poco de luz a la tele, comenzó su descargo la actriz que será jurado en el show. Y sumó: "Got Talent cuenta la historia de vida de gente que se anotó y que tiene historias muy difíciles y necesita una oportunidad. Darle oportunidad a quien no la tiene es re emocionante. Somos cuatro distintos, tiene mucho condimento para que la gente la pase bien". Peña aseguró que es la jurado más llorona de los cuatro cuando uno de los participantes cuenta una historia movilizante.