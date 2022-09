Santi Maratea casi le escupe la comida a Mirtha Legrand en El Trece: "Lo juro"

En su visita a El Trece, Santi Maratea estuvo al borde de escupir la comida en la mesa de Mirtha Legrand. Qué le pasó al influencer y por qué estuvo muy cerca de pasar un papelón.

Santi Maratea fue uno de los grandes protagonistas de La Noche de Mirtha. No sólo por los testimonios que brindó sino también porque casi escupe la comida en la mesa de Mirtha Legrand. En uno de los tramos del programa emitido por El Trece, el influencer reaccionó tras un inesperado comentario de "La Chiqui".

En la edición del pasado sábado 24 de septiembre, Karina Jelinek, Luis Majul, Patricia Bullrich, Marcelo Polino y Maratea fueron invitados al ciclo de TV. Y luego de que comenzaran a comer, la conductora aprovechó para presentar una publicidad. "Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón, fundada 1884".

Inmediatamente después, Mirtha lanzó un chiste con referencia a las bromas que suelen hacer las redes sociales por su edad (tiene 95 años). "Juro que yo no estaba", expresó, de manera irónica. Santi Maratea, que se econtraba comiendo, lanzó una carcajada y casi escupe la comida en el plato. De hecho, tuvo que taparse la boca para evitar el papelón.

Santi Maratea casi escupe la comida en la mesa de Mirtha Legrand, por El Trece.

En tanto, Jelinek y Bullrich valoraron el comentario de "La Chiqui". "Muy bueno", le indicaron. Luis Majul comenzó a aplaudir y Maratea también se sumó a los elogios. Finalmente, la presentadora de El Trece continuó con la publicidad y los invitados continuaron con la comida.

Juana Viale apuntó contra la producción de El Trece

"Buenas, buenas. Primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana Viale. Bienvenidos a todos del otro lado, soy un nervio andante", comenzó la emisión la hija de Marcela Tinayre, llena de euforia. El discurso inicial de la actriz continuó con un palito para su producción.

Viale se pronunció sobre los preparativos del programa estreno de su ciclo y enunció: "Todo lo que tenía que salir mal, salió mal". A pesar de ese dardo, Juana continuó en alusión a su felicidad por este nuevo proyecto en su carrera: "Me siento una reina, estoy feliz. Muchas gracias por acompañarme de otro lado de la pantalla".

La hermana de Ignacio "Nacho" Viale minutos más tarde fulminó una vez más a los miembros del equipo de su programa, cuando no reaccionaron ante un comentario. "Qué vuelta, qué regreso el de anoche", soltó Viale en alusión al estreno del programa de su abuela, quien volvió a la televisión después de más de dos años. Ante la no acotación de ninguno de sus compañeros, Juana se mostró algo enojada e ironizó: "Nadie dice nada. No pasa nada".