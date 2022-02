Sandra Borghi se quebró al despedirse en El Trece: "No voy a poder seguir"

La periodista Sandra Borghi protagonizó un emotivo momento durante su despedida de Nosotros a la mañana.

Nosotros a la mañana (El Trece) sufrió una importante baja en su equipo cuando la periodista y conductora Sandra Borghi anunció que emprendería un nuevo rumbo en la señal. Emocionada, tomó de la mano a "El Pollo" Álvarez y pronunció unas sentidas palabras de despedida.

“Se nos va lo más importante que tenemos. El programa va a seguir, la va a romper, vamos a hacer lo mejor para la gente pero se nos va lo más importante que tenemos”, empezó a decir Joaquín "El Pollo" Álvarez, minutos antes de terminar el ciclo que conduce todas las mañanas junto a Sandra Borghi. “Ay no, me decís eso y me matas”, exclamó su compañera, muy emocionada.

Borghi, que cambia de horario para conducir el noticiero de El Trece (edición mediodía) junto a Luis Otero, expresó: “Bueno, me voy con un crecimiento muy lindo. Estoy muy feliz y emocionada. Apenas me lo anunciaron, lo llamé a mi amigo y compañero, que saben que lo amo, y gritábamos de contentos porque es el lugar que soñé toda mi vida".

“Yo soy una periodista de raza y toda la vida soné con conducir un noticiero de aire y bueno, me nombraron para ser la conductora del noticiero del mediodía a partir de marzo. Fue una alegría enorme, una gran emoción. Yo lo comparé con el primer Martín Fierro que me gané, que me estallaba el corazón. Es esa emoción profesional que solo la podés describir cuando tocás el cielo con las manos. Te juro que cuando me dijeron que iba a ser la conductora del noticiero del mediodía sentía que tocaba profesionalmente el cielo con las manos”, confesó.

Sobre su decisión de irse de Nosotros a la mañana, argumentó: “ustedes saben que yo soy madre, que tengo una vida muy intensa entonces no voy a poder seguir con el programa porque voy a tener que dedicar algún espacio en mi vida a mi familia y a mis hijos. Pero bueno, mañana les vamos a contar bien cómo va a seguir este programa". Y para cerrar, tomando la mano de su compañero, lo miro a los ojos y le dedicó unas palabras: “Me va a costar mucho separarme de vos. Es como si me desprendieran un pedazo, un familiar. Todas las mañanas juntos, mirarnos, entendernos, saber que estamos, que nos entendemos. Él me mira y con un gesto ya estamos ahí".

Quién va a reemplazar a Sandra Borghi

Según consignó La Nación la periodista, locutora, movilera y conductora de Radio Mitre Mariel Di Lenarda, se hará cargo de la conducción del magazine matutino junto a "El Pollo" Álvarez. Se espera que la noticia se oficialice en el programa del próximo viernes 11 de febrero.