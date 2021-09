Sandra Borghi dejó mal parado al Pollo Álvarez en vivo: "Tenés un historial, papá"

El conductor se metió en un debate con su panel que lo dejó en el peor lugar y su compañera no lo perdonó.

Nosotros a la mañana se dispuso a hacer una tarea titánica de contar los amoríos de famosos argentinos que el público en general no conoce. Sin embargo, para el conductor del ciclo, el Pollo Álvarez, el segmento terminó en su contra y Sandra Borghi lo dejó mal parado por su "historial" en la farándula.

"¿Acá no hay nada para ventilar?", preguntó el conductor a su panel, sin esperar que Sandra Borghi le saltara a la yugular: "Si, hay un montón, por qué no arrancás vos, que tenés un historial, papá. ¿Acá no hay nada para contar?, dice, te metiste solito mi vida".

El Pollo Álvarez, sorprendido, intentó defenderse y argumentó: "Es que me pongo en el lugar de una persona en su casa que dice por qué no hablan de ustedes, basuras". Luego, dio paso a contar la única relación oficial que se le conoció en el mundo del espectáculo: "Lo único que puedo contar es que estuve de novio con Ivana Nadal, lo único real. Después, la vida, que se yo, viste".

¿Marcelo Bonelli al Bailando? Mercedes Ninci lanzó la propuesta en LAM

Mercedes Ninci tuvo una excelente relación con Norberto Oyarbide, recientemente fallecido, y en una entrevista con Los ángeles de la mañana reveló que el ex juez federal le ofreció ir juntos al Bailando por un Sueño, certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli en ShowMatch. Ante la posibilidad vigente de la cronista de participar, Ángel de Brito lanzó la propuesta de invitar a otro gran amigo de su colega, Marcelo Bonelli, quien en el noticiero de El Trece habló al respecto.

"¿Bonelli baila?", preguntó Ángel de Brito a Mercedes Ninci en un móvil realizado tras el fallecimiento de Oyarbide. La cronista le tiró flores a su amigo y aseguró: "Ay si. Baila, aunque no como Oyarbide. Marcelo es como mi hermano. Muy buen amigo". Ahí cayó la propuesta del conductor: "Vayan ustedes juntos cuando venga el folclore".

Ese fragmento fue utilizado por Jimena Grandinetti para encarar a Bonelli en el noticiero de El Trece: "Ninci dice que bailás muy bien". El periodista, lejos de achicarse, respondió: "Bailo, si, bailo, pero en pistas de baile. No acá, como Naza (su colega encargada de clima) que me quiere hacer bailar acá".

"A las pruebas me remito, jamás lo vi bailar a Bonelli en tres años", aseguró Grandinetti, pero no esperaba que Bonelli la confrontara por no incluirlo en salidas nocturnas: "Porque ustedes, en tres años, dijeron "vamos a ir a boliche" y nunca me invitaron. No me invitaron". Finalmente, a pesar de las risas, el conductor de A dos voces se sinceró con sus compañeros y admitió: "En realidad, soy medio maleta".