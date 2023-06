Romina Uhrig rompió el silencio y contó la verdad sobre la salud de Caramelo

La exparticipante de Gran Hermano contestó a las críticas por el supuesto maltrato a Caramelo, el perrito que se llevó de la casa, con fuertísimas declaraciones.

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Romina Uhrig salió a contestar todas las críticas tras la viralización de una foto de Caramelo, el perro que se llevó del reality, que preocupó a los televidentes. Fulminante, lanzó un descargo público y cruzó a todos los que la acusaron de maltratar al can. "La gente está llena de odio", dictaminó.

Días atrás, una foto del perrito que ingresó a la casa de Gran Hermano y terminó siendo adoptado por Uhrig tras su eliminación encendió la alerta entre los fanáticos del programa. Luego de las opiniones que circularon en redes sociales, la exdiputada decidió dar la cara en televisión y confrontar a quienes la atacaron para llevar tranquilidad sobre el estado de Caramelo. Para hacerlo eligió el programa Estamos a Tiempo Extra (América TV), donde charló con Diego Ramos y reveló: "Ayer vinieron mis amigos a casa. Mi amiga tiene como 15 perritos, los ama. Y lo vio a Caramelo y dijo 'este perro vive mejor que todos ellos juntos'. Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien".

Sobre las críticas que la persiguieron en los últimos días sobre el aspecto del cachorro, Uhrig explicó: "A Caramelo le habíamos hecho un video y hicieron una captura de esa foto. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado... La primera y la segunda foto es de cuando apenas los bañamos, a los dos días, está como en la tercera foto pero porque tiene pelito de bebé".

Siguiendo con su justificación, cerró: "Ya es así su pelo, me lo dijo la doctora. Está esta gente que me critica y yo trato de no escuchar. La verdad es que Caramelo es muy feliz, lo amamos un montón. Yo estoy muy tranquila, no entiendo por qué la gente está tan llena de odio".

Los comentarios de la publicación que preocupó a los fans de Caramelo, el perrito de Romina que estuvo en Gran Hermano

"Es alarmante el estado del perro, pobrecito", "Mora está feliz pero con la mamá de Marcos, no con él porque ni se lo ve", "Quítenles el perro", "Nunca debieron ser separados", "Ese perro tiene miedo", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación que comparó el estado de ambos perritos que pasaron por el reality y que se volvió viral en las redes sociales.