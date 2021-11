Repudiable escena xenófoba en la novela de Suar: "Encima es paraguayo"

La telenovela de Adrián Suar La 1-5/18 protagonizó un desafortunado episodio xenófobo al permitir la emisión de una escena en donde se discrimina a las personas nacidas en Paraguay.

La 1-5/18 volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez no por las críticas hacia las actuaciones del elenco, sino por una escena que llamó la atención por su contenido altamente xenófobo. El intercambio entre Rita (Lali González) y Lola (Agustina Cherri) tiene algunas líneas cancelables y duramente cuestionadas en las redes sociales.

En la telenovela de Polka Lola (Agustina Cherri) le da una noticia a Rita (Lali González), quien sufrió pérdida de memoria tras haber sido internada de urgencia por una bala que recibió en medio de un enfrentamiento.El diálogo entre ambos personajes causó estupor en las redes, que no tardaron en cancelar el contenido.

El problema es que después de la operación, Lola (Agustina Cherri) y Lautaro (Nico García) se dieron cuenta que Rita no los reconoce. “¿Estás bien, mi amor?”, quiso saber su esposo, también de origen paraguayo. “¿Quiénes son ustedes?”, les retrucó Rita con una mirada confundida y algo alterada. Un momento insólito se dio al rato, cuando Rita descubrió que es paraguaya... y que su marido también, algo que parece de poco agrado para ella.

“Si es así como vos decís, que sos mi mejor amiga, lo que no entiendo es porque ustedes quieren hacer creer que ese tipo es mi marido. Yo no siento nada por él, encima es paraguayo. No lo conozco yo”, dice Rita, en el fragmento viralizado. Sobre esa polémica frase, Lola replica: “Es Lautaro. Y vos también sos paraguaya”. Acto seguido, imita la forma y tonalidad del habla que tienen las personas de Paraguay.

Una protagonista de La 1-5/18 sorprendió a El Trece: "No veo la serie"

Se trata nada menos que de Leticia Brédice, quien durante su entrevista con Implacables (El Nueve) admitió que no se sienta a observar su propio trabajo en la televisión abierta argentina y explicó los motivos para semejante decisión, luego de que su colega y compañero de elenco Gonzalo Heredia también encendiera la polémica porque estaba siguiendo el debate político entre los candidatos a la misma hora que se emitía la tira de Suar.

Para comenzar, la actriz y cantante de 46 años opinó acerca de la repercusión de este producto y lo defendió: “En el cumpleaños de Charly García me di cuenta de que era un éxito la novela”. Ya con respecto a la relación con quienes la acompañan allí, señaló: “Nos llevamos divino. Para mí, trabajar y más en esta época, donde después de la pandemia quedamos atravesados todos, es muy difícil para todos. Padres, comunidad de colegios, es todo muy movilizador... Porque lo que no tiene que cortarse con todos es, sobre todo, la comunicación”.

Sin embargo, el testimonio más extraño llegó cuando ya estaba avanzada la conversación y la artista aseguró: "Para mí la novela ya está instalada, ya está, la novela les gusta y la gente la ve ya así. Por lo que hablo, incluso cuando salgo a hacer exteriores con los chicos, porque yo no la veo. Por cábala, no miro la novela. Aparte, creo que en el proceso del actor... Si te mirás, en mi caso, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme”.