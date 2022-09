Reapareció La Tota Santillán y contó la verdad de su internación: "No crean"

El conductor de televisión habló sobre su problema con la bipolaridad y la depresión. "La Tota" Santillán reveló cómo atraviesa sus adversidades de salud.

"La Tota" Santillán abrió su corazón y hablo sobre sus problemas mentales y el momento en que intentó quitarse la vida. La personalidad de televisión que estuvo en todos los programas de chimentos en los 2000 reapareció para contar las difíciles situaciones que vivió en los últimos años.

"Hace tiempo vengo luchando con la bipolaridad y es muy difícil. Me salteaba algunas tomas de los medicamentos, no es que tengo mala junta como muchos afirmaron. Si yo no estaba internado, me iban a pasar cosas mas graves", comenzó su descargo Santillán en diálogo con Karina Mazzocco en el ciclo A la Tarde.

Luis Ventura le preguntó desde el panel a Santillán si era cierto que se había querido lastimar y éste respondió: "Qué se yo… lo que sé es que tengo que valorar la vida, porque estoy rodeado de mucha gente y amigos que me quieren. La vengo luchando y se pone difícil la cosa. No crean que es el entorno, es uno el que no se deja ayudar, yo toda la vida trabaje para mi familia y nada más", agregó "La Tota". Y cerró: "Mi mochilas eran los amigos del campeón, las drogas y el alcohol".

La información de Luis Ventura sobre la internación de "La Tota" Santillán

Ventura contó que "La Tota" y su abogada discutieron con una de las hijas del conductor de televisión. "La abogada dice que no se justifica la internación. Empezaron los golpes y violencia. Es una situación dramática. Según tengo entendido la abogada llamó a su abogada para que lo retire del lugar, y la hija se negó", informó el panelista de A la Tarde.

"El cruce comienza en la casa de La Tota en Castelar. La Toma sufre un cuadro de depresión y bipolaridad. Él estaba muy deprimido porque quería ver a sus hijas pequeñas", relató el notero del ciclo. Y cerró: "Ahí tiene una discusión con su hija Daniela. En la guardia pasan los golpes con la abogada. La Tota la llamó en el viaje. Al encontrarse Daniela le pegó a la abogada, amiga de Daniel".