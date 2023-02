Reapareció Holder y entristeció a todos: "Ingerí todo tipo de drogas"

Tomás Holder, ex Gran Hermano, reveló el calvario que vivió tras su salida de Gran Hermano: drogas, ataques de pánico y descontrol.

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló sobre el duro momento que atravesó recientemente con respecto al consumo de sustancias y al estilo de vida descontrolado que llevó desde que salió del reality.

En varias ocasiones, Holder reconoció que estaba pasando por un episodio muy duro de su vida, a raíz del gran nivel de exposición que enfrentó cuando retomó con su vida. Recientemente, había contado que sufrió un ataque de pánico en medio de una fiesta de electrónica, razón por la cual decidió decir "basta", dejar las redes sociales y modificar sus hábitos rotundamente.

Ahora que retomó su vida sana, empezó terapia y dejó de salir todas las noches, conversó en LAM (América TV) sobre el difícil momento que enfrentó. "Me alejé un poquito, intenté estar una semana sin las redes. No funcionó, me volví loco", confesó. Y agregó que vivió meses de "mucho exceso, mucha joda, demasiada, y no joda de la buena", con una combinación explosiva de "malos acompañamientos y malas decisiones".

"Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar, hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: 'Hasta acá llegué'. Gracias a Dios, tengo una familia muy fuerte y un grupo de amigos muy sólido que me dijo: 'Basta, Tomi'", reflexionó el ex "hermanito". Holder explicó que no es que salía todos los fines de semana, sino "de lunes a lunes", algo que lo alejó completamente de un estilo de vida normal y saludable.

"Dejé de presentarme en los lugares que tenía que presentarme... Dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que de vez en cuando está bueno, pero no de lunes, sobre todo siendo tan chico. Salía todos los días, descontrolado. Me la daba todos los días", reconoció. La gota que rebalsó el vaso fue cuando, en una de esas noches de fiesta, sufrió un ataque de pánico.

"Me tuvo que pasar algo que fue realmente de mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración, que se te va el corazón. Fue en una fiesta electrónica, ahí dije 'basta'", prosiguió. De Brito lo interrumpió y le contó que cuando eso ocurrió, le llegaron mensajes de personas que lo vieron en esa fiesta. "Nos dijeron: '¿Qué le pasa a Holder? Está en una fiesta electrónica y no para de llorar, está abrazado con un amigo, llora, llora y llora...'", señaló el conductor.

"Sí, fue una locura. Fue muy fuerte, pero por suerte volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada", aseguró Tomás. Y agregó que actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico: "Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo".

El desgarrador comunicado de Tomás Holder

Días atrás, Holder había hecho un descargo en sus redes contándoles a sus seguidores lo que le había pasado. "Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", comienza el posteo. "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses", confesó.

Holder también señaló que debido a su angustia, perdió "las ganas de entrenar y de comer bien", ya que lo único en lo que pensaba era en salir y consumir sustancias. "Pensaba todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderse entre la multitud. Nunca paré, no dormía. Me mantenían despierto diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo 'basta'", concluyó.