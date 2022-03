Quién es la nueva novia de Esteban Lamothe tras su separación

El actor es vinculado con una colega que ya pasó por su vida. Esteban Lamothe terminó su última relación amorosa hace algunas semanas.

Esteban Lamothe está recién separado y las especulaciones sobre su presente amoroso no dejan de crecer. El actor de La 1-5/18: Somos Uno reveló que su más reciente relación de pareja terminó hace algunas semanas, tras meses de noviazgo.

"Terminamos hace unas semanas. Todo bien, pero hoy estoy solo. Somos muy buenos amigos, pero quedamos en eso", explicó Lamothe en el preestreno de la película Las noches son de los monstruos, ya que fue consultado por los periodistas presentes por la ausencia de su útlima pareja en el evento.

Periodistas de espectáculo señalan a dos mujeres como las posibles nuevas parejas de Esteban Lamothe: su exesposa Julieta Zylberberg y una compañera de la tira que protagoniza en Polka. Los comentarios de amor que el actor intercambió con la madre de su hijo Luis, de 9 años, en su cumpleaños avivaron a la prensa sobre las posibilidades de que Lamothe haya vuelto a su antiguo amor. Aún se desconocen detalles sobre quién sería la figura de La 1-5/18 con quien se lo vincula al actor. "En breve aparece una foto de él. Esteban está pasando por un momento raro de la vida, y la quiere vivir", informaron fuentes de Mdz.

Esteban Lamothe sobre su incomodidad en relaciones amorosas tradicionales

El actor se expresó en diálogo con Gente sobre algunas conductas que lo diferencian del resto en materia de relaciones sexoafectivas. Cuando aún estaba en pareja con la escritora Katia Szechtman, Lamothe explicó: "Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa". Y sumó: "Hace cinco o seis meses que ella vive en otra casa. Por ahora viene funcionando"

"En principio hay como una recuperación de los espacios propios, cada cual está haciendo un poco su vida sin estar tan encima del otro, y eso es bastante bueno", explicó el actor. Además, Lamothe se explayó sobre su manera de ver los mandatos monogámicos de la sociedad y se pronunció de manera contundente. "La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera", soltó el artista. Y cerró: "Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie".