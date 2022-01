¿Qué pasa con Marcelo Polino? Fuera de Flor de Equipo, se definió su nuevo trabajo

Con el cierre de Flor de Equipo, el periodista de Espectáculos Marcelo Polino vuelve al viejo rol por el que se hizo famoso en la televisión.

El 2021 de Marcelo Polino fue un giro 180°. El soldado de Marcelo Tinelli en los jurados de ShowMatch, Cantando, Patinando, Soñando por bailar y demás realities de LaFlia, le pegó el portazo a El Trece y se fue a Telefe, donde retomó su tarea de periodista de Espectáculos en el magazine Flor de Equipo. La reciente noticia de fin del programa dejó a Polino sin trabajo, pero ya tiene nuevo destino.

"Quiero contarles que este 2022 vuelvo a mi rol de jurado en la tele #NuevaEtapa. Felicidad plena!", anunció Marcelo Polino en su cuenta de Twitter, horas después del bombazo que anunció Florencia Peña. La entrada Polino a Telefe significó un nuevo rol para el periodista, convertido en un "embajador de Masterchef Celebrity, La Voz y Bake Off". Desempeñando su tarea en Flor de Equipo, Polino volvió al periodismo y dejó de lado su tarea como jurado "malo" de los realities.

Según confirmó Primiciasya.com, Telefe no desea soltarle la mano tan pronto a Polino y es por eso que lo tendrá en un rol importante durante The Masked Singer (El cantante enmascarado), su próximo gran reality. Allí, el periodista repetirá el rol que le construyó una trayectoria sólida: jurado. ¿De qué trata el programa? Conducida por Natalia Oreiro, la competencia tendrá a 12 famosos que se presentan completamente disfrazados y compiten en duelos de forma anónima, únicamente revelando su identidad cuando quedan eliminados. El formato está basado en el ciclo surcoreano King of Mask Singer.

El desgarrador llanto de Flor Peña al despedirse de su programa: "Un éxito"

"Hemos hecho un éxito. La verdad es que llegamos con la idea de hacer un programa que nos gustara a todos, nos hicimos muy amigos y tenemos una relación super linda", empezó por decir Peña durante Flor de Equipo (Telefe). Asimismo, también dejó en claro que el programa no terminaba por una problemática de bajo rating, ya que "el año pasado fue el programa más visto de la mañana".

Florencia se dedicó a hablar con cada uno de sus compañeros de programa, quienes la acompañaron a lo largo de este año y dos meses que cumplieron en pantalla. "Gente talentosa hay mucha en este medio, pero gente buena, hay poca", elogió Marcelo Polino, con palabras de afecto para la conductora. "Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Yo vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos", continuó mientras Flor se emocionaba hasta las lágrimas.