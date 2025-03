Preocupación por lo que adelantó el hermano de Antonio Gasalla: "No lo favorece".

La salud de Antonio Gasalla es una situación que genera preocupación en el mundo del espectáculo, ya que se mantiene bastante hermetismo sobre el tema para luego dar noticias alarmantes al respecto. Sin ir más lejos, en los últimos días se conoció que el actor había sido internado de urgencia por una complicación respiratoria. Y en medio de las especulaciones, su hermano, Carlos Gasalla, contó qué le está pasando.

Luego de que trascendiera su internación por una complicación respiratoria, el hermano de Gasalla fue interceptado por el móvil de América TV y allí contó los detalles del estado de salud de su hermano. Precisamente, el actor que lleva algunos años internado en un geriátrico por su diagnóstico de demencia senil, presentó un cuadro de neumonía y generó gran preocupación. En este marco, su consanguíneo brindó detalles de la situación.

"Antonio se encuentra bien ahora, estabilizado", empezó por llevar la calma. Luego, siguió: "Tiene un problema respiratorio por un enfriamiento. Seguramente, en el lugar donde está hay aire acondicionado y lo puede haber afectado, pero ahora está recuperado. Le han dado antibióticos, está en terapia. Ni bien mejore, lo pasarán al lugar donde está habitualmente".

Finalmente, Carlos siguió: "Fue el cambio de tiempo o de temperatura que a veces no lo favorece. A veces respira por la boca. Eso le ha producido un enfriamiento y por eso tenemos que tratarlo para que no se convierta en algo más grave. El estado general está bien, como estaba anteriormente". Por último, cerró: "Hay que entender el estado en que está Antonio. No es descuido sino eventualidades por el estado en que está. Él está vulnerable".

El actor es uno de los íconos de la televisión y el teatro argentino.

La emoción de Carlos por el homenaje a Antonio Gasalla

Durante la última edición de los Premios Carlos, galardones que se entregan en Carlos Paz tras la intensidad de la temporada de verano, la organización decidió hacer un homenaje a Gasalla, uno de los artistas que más influenció en las temporadas de verano de la ciudad cordobesa. Ante este momento muy emotivo, su hermano Carlos se subió al escenario a agradecer y luego contó qué es lo que está pasando con Antonio.

"Es muy emocionante y creo que merecido. Estamos muy contentos, a pesar del estado en el que él está. Esto es un aliciente para nosotros y un reconocimiento por todo lo que le dio al teatro", empezó por decir el hermano del actor. En este marco, según reveló Carlos, Antonio Gasalla tiene demencia senil, un diagnóstico que no tiene cura y que solo puede contar con acompañamiento.

Finalmente, pese al dolor que siente al ver a su hermano así y tener que hablar del tema públicamente, Carlos brindó un poco de información sobre cómo sigue el cuadro del emblemático actor. "Es una cosa que va a seguir avanzando y él está en los principios. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, sentenció sin querer ahondar en detalles.