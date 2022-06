Preocupa la salud de Carmen Barbieri tras ser hipnotizada en vivo: "No voy a ir a trabajar"

La famosa conductora tuvo un percance de salud luego de recibir la visita de un hipnotizador en su programa.

Carmen Barbieri volvió a generar preocupación sobre su salud luego de recibir la polémica visita de un hipnotizador. La conductora empezó a manifestar extrañas sintomatologías luego de haberse dejado guiar por las instrucciones del invitado que asistió a su programa recientemente para someterla a un hipnosis demostrativa. Incluso, Barbieri confesó que tuvo que poner en pausa sus actividades diarias por el malestar.

Un día después de haberse dejado hipnotizar al aire de su programa, Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine, Carmen Barbieri se ausentó del ciclo y sus panelistas, Estefi Berardi y Pampito, tuvieron que explicar la situación. Alarmada por cómo había amanecido y preocupada por la seguidilla de situaciones de salud que la atormentaron en los últimos años, la conductora envió un audio a sus compañeros para justificar su falta.

“Hola negra, estoy en la cama muy mareada, pero por lo menos mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy, tampoco voy a la tarde”, se escuchó en el audio de WhatsApp que Carmen Barbieri le envió a Estefi Berardi. En este contexto, Barbieri dejó en claro que también se ausentaría de las grabaciones de Los 8 Escalones del Millón.

“No entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo. Me están pasando cosas que no puedo ir a trabajar. No me pasa nunca esto, voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo”, sentenció Barbieri en su audio preocupada por lo que le estaba pasando.

Carmen Barbieri se desplomó tras ser hipnotizada en TV

Carmen Barbieri protagonizó una situación sumamente insólita durante la transmisión de Mañanísima: fue hipnotizada en vivo por Jhon Milton, famoso por ser apodado "El Caballero de la Hipnosis", y se desplomó en un sillón.

Junto a Estefi Berardi, panelista del programa en el que también trabaja "Pampito", Jhon indicó: "Tengan los brazos sueltos. Nada malo va a pasar... vamos a respirar con los ojos abiertos igual que yo. Jalen el aire con tanta fuerza que se infle la caja torácica. De preferencia tengan una cama detrás de ustedes y vean qué pasa".

Inmediatamente después, el hombre se empeñó en hipnotizar a Carmen, a quien le sugirió: "Siga respirando por boca, cabecita floja y empiece a soltar su cuello, aflojando la cabecita. Sueltita, sueltita... siga respirando tranquila, Carmen". La presentadora y capocómica cayó al sillón y pareció quedarse dormida. Mientras tanto, el mentalista mexicano explicó: "Esto se llama torsión cervical".

Finalmente, el mentalista les ordenó a las dos protagonistas: "¡Despiértense!". "¡Uou!", reaccionó Carmen. Estefi Berardi pidió la palabra y consultó: "¿Puedo decir algo? Te juro que cuando empezamos a respirar sentía que me desmayaba. Necesitaba sentarme. Tuve que aflojar el ritmo de la respiración por eso. Fue tremendo". Finalmente, la conductora reveló: "Estoy mareada".