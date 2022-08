Por qué Jésica Cirio se ausentó de La Peña de Morfi: qué dijo Jey Mammón

El humorista lanzó una picante humorada ante la ausencia de su compañera. Jey Mammón dio a conocer por qué Jésica Cirio se fue de La Peña de Morfi.

Jésica Cirio no se hizo presente en los estudios de La Peña de Morfi y Jey Mammón reveló los motivos de esa situación al comienzo de la emisión. El humorista y conductor de televisión lanzó un chascarrillo en el programa creado por Gerardo Rozín.

"¡Hola, Jesi! ¿Dónde está, Jesi?", soltó Mammón cuando comenzó el ciclo, a modo de humorada por la ausencia de su compañera. Al instante, el músico reveló que la modelo se encuentra de viaje junto con su hija Chloé, fruto de su relación con el político Martín Insaurralde. "Le mandamos un beso grande", cerró.

Cirio disfruta de unas vacaciones en Orlando, Florida, junto con su pequeña, ya que acudió a ese turístico lugar como parte de una convención de zumba, disciplina en la que es experta desde hace años. Jésica compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram en los que se las ve tanto a ella como a su hija mientras gozan de sesiones de zumba. "Se disfruta cada momento al máximo", escribió la personalidad de televisión en uno de los pies de foto de sus posteos.

Jésica Cirio reflexionó sobre las exigencias estéticas a las modelos

"Amo todo lo que tenga que ver con la estética, lo que esté relacionado con la evolución de la belleza, la tecnología que hay para mejorar. Me gusta todo lo que tenga que ver con el bienestar, porque si uno se ve bien, se trata bien", relató Cirio en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

La modelo reveló si le molesta tener algunos kilos "de más" y soltó: "Me los re banco. Ni me peso: no hay balanzas en mi casa. Si me veo bien en el espejo, suficiente. Hago actividad física porque realmente lo disfruto y no tomo más clases porque no me da el tiempo".

"No lo necesito tampoco, porque mi cuerpo se ve bien por toda la actividad que hago. Y también, llevo una vida saludable a nivel alimentación. Con el tiempo aprendí a comer, no para estar más flaca sino para estar más saludable", añadió la influencer sobre los retoques estéticos. Y cerró: "A mí me escriben y dicen que no pueden creer que coma chocolate... ¿Cómo no voy a comer una torta? ¿Dónde está el disfrute y el placer? Llevo una alimentación saludable, entonces, si un día me quiero comer una factura, una torta, no está mal".