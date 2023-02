Por qué hubo una manifestación en la puerta de Gran Hermano tras la salida de Alfa

Se conocieron los motivos por los cuales Walter "Alfa" Santiago no pudo ser recibido por Santiago del Moro tras quedar eliminado de la casa de Gran Hermano. A qué se debió la manifestación que complicó a la producción de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago quedó eliminado en Gran Hermano y no pudo ser recibido en la tribuna por una manifestación.

En la gala de eliminación de Gran Hermano se vivió una situación muy sorprendente. Durante la jornada del pasado domingo 12 de febrero, Walter "Alfa" Santiago quedó eliminado con Romina Uhrig y curiosamente no pudo ser recibido en el estudio de Telefe debido a una manifestación que tuvo lugar en las afueras de la casa.

La salida de "Alfa" se dio con fuegos artificiales que los propios participantes pudieron ver. Pese a que el hombre de 61 años acusó a "los peronistas" de celebrar su salida y la permanencia de la exdiputada, fue el propio Santiago del Moro el encargado de aclarar que fuera de la casa había una manifestación que impedía el paso del auto que transportaba al concursante.

Sin embargo, y con el correr de las horas, se conocieron los verdaderos motivos por los que Walter no pudo llegar al estudio de Telefe para ser recibido por el conductor y la enorme tribuna de fanáticos de Gran Hermano.

Por qué Alfa no fue recibido en el estudio de Gran Hermano luego de quedar eliminado ante Romina

De acuerdo a lo que se conoció minutos después de que terminara la gala de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago no pudo llegar al estudio de Telefe por una manifestación del SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), que desde hace semanas reclama mejoras salariales para los trabajadores.

El SATSAID reclama un aumento salarial del 24%de los trabajadores de canales abiertos y productoras para el período de enero-marzo. La estrategia de dicho sindicato fue justamente tratar de visibilizar la problemática en el programa más visto de la TV argentina en la actualidad.

Qué dijo Santiago del Moro luego de conocer que la manifestación del SATSAID impidió el ingreso de "Alfa" al estudio de Gran Hermano

Santiago del Moro se expresó en El Club del Moro, programa radial que conduce en le La 100, y señaló que Walter "Alfa" Santiago no pudo ser recibido porque "había una manifestación del SATSAID y por eso no pudo llegar al estudio por reclamo salarial, por paritarias".

Santiago del Moro no pudo recibir a "Alfa" en Gran Hermano tras su eliminación.

En tanto, el conductor de GH reconoció que se mostró sorprendido por la situación y sostuvo que no estaba enterado de que iba a haber un reclamo: "Lo que pasa es que fue un momento medio confuso porque yo, al menos, me enteré ahí. No sabía nada".

Esmeralda Mitre blanqueó su relación con Alfa de Gran Hermano

Beto Casella invitó a Esmeralda Mitre para que se sume al panel de Bendita TV en la jornada del jueves 9 de febrero por El Nueve. Allí estaban hablando del fenómeno Gran Hermano en la televisión argentina y la actriz expresó su postura frente al reality show: "Tengo una teoría y es como de los años 90. No les entiendo de qué hablan, no sé de qué hablan, son gente como rara. Son gente de los 90 pasada de moda, no hay un gay, un travesti, nada moderno. Son chicos medios faltitos ¿no?".

Frente al contundente análisis de la exparticipante de ShowMatch, Beto Casella sostuvo: "Son estereotipos, figuras hegemónicas, bellezas hegemónicas. 'Alfa' es el único que por ahí...". En ese momento, Mitre lo interrumpió para contar un dato que nadie sabía sobre el sexagenario.

"'Alfa' fue alumno mío en las clases de teatro. Fue despedido. No voy a hablar mucho sobre el tema porque tengo miedo", lanzó para la sorpresa de Casella y sus panelistas. Y agregó: "Fue despedido por malos comportamientos para sus compañeros y no voy a hablar más porque tengo miedo de tener problemas judiciales".

Para apaciguar las cosas, el conductor de Bendita TV bromeó: "Pero con los cinco abogados que tenés, ¿qué te puede hacer 'Alfa'?". Según el relato de Esmeralda Mitre, Walter "era un divaguero, estaba todo el tiempo armando problemas" y admitió que la acosó por WhatsApp: "Tengo mil audios de cuando lo eché que me decía que era de lo peor hasta que lo tuve que bloquear. Una persona que realmente a mi no me agrada para nada".