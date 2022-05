Por qué Gerardo Rozín se enojó con Luis Novaresio antes de su muerte: "Cagón"

Luis Novaresio habló en PH Podemos Hablar de su amistad con su colega y reveló por qué Gerardo Rozín se enojó tiempo antes de su muerte.

Luis Novaresio se expresó sobre la partida de Gerardo Rozín y causó emoción al revelar de qué se arrepiente en relación al último tiempo de su colega con vida. El periodista de La Nación Más se mostró acongojado, en su visita a PH Podemos Hablar, por una cobarde decisión que tomó cuando su amigo le comunicó que se iba a morir.

"Era amigo y tengo una especial cuestión porque yo no tuve la valentía de despedirme de él. Yo sabía que esto era inevitable. Me pareció injusto lo que le pasó a Gerardo", expresó el periodista oriundo de Rosario, la misma ciudad que Rozín. Novaresio dio a conocer que el conductor de La Peña de Morfi se enojó con él por la falta de valentía que tuvo con una actitud en lo que hubiera sido su última encuentro personal.

"Lo llamé, se enojó. ¿Por qué no lo había llamado antes? ¡Con toda razón!", expresó Novaresio y agregó que en esa charla quedaron en reunirse. "Yo soy difícil y no fui. En realidad me di cuenta después de que falleció, de que había sido un cobarde, cagón, de no poder enfrentar su historia. Estoy recontra arrepentido. No supe hacerlo, no estuve a la altura", concluyó el comunicador, quien se mostró emocionado.

La reveladoras palabras de Gerardo Rozín en 2012

En 2012, el presentador de Telefe se expresó en su ciclo radial, donde ya trabajaba con su pareja Eugenia Quibel. "Yo tengo una salud delicada. Me asumo así. Ya estoy sordo de un oído hace diez años por una enfermedad autoinmune. No me cuido demasiado: tuve un episodio de presión, como ustedes saben, no hace tanto", expresó Rozín sobre sus miedos en medio de una entrevista que le hicieron sus compañeros de programa con motivo de su cumpleaños.

"Es decir: tengo muchos números de los que no hay que tener. A mí me requiere más concentración llegar con el instrumento, con el cuerpo, con la voz bien a los programas de radio y a los programas de tele que la preparación de los programas en sí", señaló el periodista que falleció el 11 de mayo de este año. Y concluyó: "Es mi gran desafío: cómo no toser, cómo hacer que se me entienda cuando respiro mal. Yo tengo como una lucha permanente (con mi salud). Nada grave, nada terminal, afortunadamente, por ahora... Pero yo tengo como una pelea constante con mi manera de respirar y con mi salud".