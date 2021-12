Por qué Beto Casella se despide de Bendita TV

Beto Casella se va de Bendita TV y los televidentes se preguntan el por qué de su adiós del programa de El Nueve. Los motivos y razones de su salida.

Beto Casella vive momentos sumamente movidos. El histórico conductor dejó radio Continental hace unos días y volverá a la Rock & Pop e incluso se va de Bendita TV, exitoso programa de El Nueve, al menos por un tiempo. La noticia generó revuelo entre los televidentes, quienes se preguntan el por qué de la salida del experimentado animador.

¿A qué se debe el motivo de su salida de Bendita? En principio, lo que hay que tener en cuenta es que Beto viene de tener poco descanso en el plano personal. No sólo trabajó en la TV sino también en la radio. Y como si fuera poco, hace tiempo que no se toma vacaciones. Por lo tanto, el conductor llegó a un acuerdo con el canal para tomarse unos días y recargar energías de cara a lo que viene.

Beto Casella se va por un tiempo de Bendita TV, exitoso programa de El Nueve.

Por lo pronto, Beto Casella estará algunas semanas fuera de la pantalla chica de El Nueve. Y según trascendió, en enero regresará para seguir al frente de la conducción, con sus panelistas Edith Hermida, Any Ventura, Lola Cordero, Alejandra Maglietti, Gabriel Cartañá, Walter Queijeiro, Carla Czudnowsky y Ana Sicilia.

Quién reemplaza a Beto Casella en Bendita TV

Según se conoció en las últimas horas, el encargado de tomar el lugar de Beto Casella en la temporada de verano será Claudio Pérez. Mientras el histórico conductor esté de vacaciones, el periodista -viejo conocido del programa- ya tuvo la oportunidad de conducir el exitoso ciclo de El Nueve. De todas formas, la noticia no fue confirmada por el canal, ya que en principio esperarán a que se recupere Edith Hermida, panelista que hace poco contrajo coronavirus y también tiene experiencia en la conducción.

La intervención quirúrgica que se hizo Beto Casella

En los últimos días, Beto Casella reveló que se hizo una vasectomía, intervención cuya tasa crece año a año, a raíz la conciencia generada por el feminismo relacionada con que las mujeres siempre han sido las que me sometieron a prácticas anticonceptivas. "Si te arrepentís, es reversible. Tenés la opción. Y sino tenés la otra variante, como hice yo, congelás los espermas”, expresó el periodista.

"Si el día de mañana ponele que a tu pareja se le da por querer tener hijos, lo tenés en un frasquito y le decís ‘sírvase'", continuó al respecto Casella y luego se refirió a cómo fue el proceso: "Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo".

En diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo televisivo, Beto siguió sobre la operación a la que se sometió: "Yo uso preservativo y me pareció que iba a ser más relajado de esta manera. La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando. Tuve cero dolor. Lo hice porque me parece que uno no puede dejar todo el cuidado de evitar un embarazo en la mujer. Las pastillas anticonceptivas a muchas mujeres las hacen pelota o es condenarlas a otros tipos de adminículos".