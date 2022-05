Por qué Agustina Cherri abandonó a Andy Kusnetzoff en PH: "No me parece"

Agustina Cherri sorprendió en PH Podemos Hablar y abandonó la mesa de Andy Kusnetzoff a raíz de una pregunta que le hicieron. Qué fue lo que pasó en la transmisión de Telefe.

Agustina Cherri captó la atención en la TV argentina. En plena transmisión de PH: Podemos Hablar, la actriz causó revuelo en la edición del pasado sábado por la noche y abandonó la mesa de Andy Kusnetzoff. El momento se vivió con mucha intensidad y prestó a la confusión de las redes sociales.

En una edición en la que también estuvieron como invitados Rusherking, Cristina Pérez, Lío Pecoraro y Antonio Birabent, Cherri captó la atención de miles de televidentes en el programa de Andy, que le consultó acerca de su relación con Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto que murió en un accidente a los 27 años.

"Yo lo conozco porque lo llamaron para hacer la cortina de un programa que se llamaba Cabecita, un programa que estaba haciendo en Telefe. Llegó tarde porque se estaba tiñendo el pelo. Tenía un encanto que trascendía, era un conquistador nato. Empezó a cantar y bailar, y tenía a todo el estudio en el bolsillo", recordó la actriz, ante la atenta mirada de los famosos que asistieron a PH.

Asimismo, Cherri señaló que Rodrigo intentó conquistarla "en el mejor de los sentidos". Y reveló: "Me decía: 'Vamos a comer un asado a tu casa con tu papá'. Y de repente me encontré con que mi papá le hacía un asado a Rodrigo y a Alejandra (Romero), la novia". "Y pasamos fines de semana, viajamos e íbamos con él a los show que hacía cerca. Canté con él en los 13 Luna Park", agregó la artista, quien dejó con la boca abierta a Kusnetzoff.

Luego de unos minutos de charla, Andy propuso que Birabent le hiciera una pregunta a Agustina para que "se enojara". El actor se sumó a la consigna y le consultó: "¿Fuiste novia de Rodrigo?". Tras un sorbo de agua, Cherri le manifestó: "Siempre en la intimidad. Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, me ponés en una situación incómoda. Yo tengo una pareja en este momento. Tengo tres chicos, están mirando ahora".

El conductor de PH Intervino y acotó: "Te pido disculpas en el nombre del programa". "No, no, está todo bien. ¿Sabés lo que pasa? Yo tengo una familia, hace tres horas que estoy parada. Tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre", le retrucó. Mirando a Andy, se paró y le indicó: "Vos no tenés nada que ver. Traés a cada gente... no tiene mucho sentido".

Pese a que todo se trató de un acting de la actriz, la situación prestó a la confusión de los televidentes. Finalmente, el presentador la aplaudió y le expresó: "Es muy buena...".

La reacción de las redes sociales tras el enojo de Agustina Cherri en PH Podemos Hablar

Rusherking confirmó su relación con La China Suárez en PH Podemos Hablar

Rusherking y María Eugenia "La China" Suárez son la pareja del momento. La confirmación de la unión llegó casi sin querer de la mano de un video de la fiesta posterior a la entrega de premios Martín Fierro 2022. Pero, en esta oportunidad, fue el cantante el que se animó a romper el silencio con respecto al romance que están viviendo.

En el programa PH Podemos Hablar (Telefe), que tuvo lugar el pasado sábado 28 de mayo, Andy Kusnetzoff rompió el hielo con la pregunta incómoda hacia Rusherking al consultarle por la exposición mediática que tiene con "La China". Y curiosamente, el cantante confirmó: "Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso".

Fiel a su profesión, la periodista Cristina Pérez aprovechó que tenía a Rusherking a su lado y quiso saber de qué forma lo llama "La China" Suárez en la intimidad, si se refiere a él por su nombre real o por su nombre artístico. El trapero respondió que le dice "Thomy".