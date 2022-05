Polémicas declaraciones de Juan Minujín sobre El Marginal: "Una roña"

Juan Minujín habló del detrás de escena de El Marginal y sorprendió al revelar algunos detalles desconocidos de las grabaciones.

Juan Minujín reveló algunos detalles del rodaje de la quinta temporada de El Marginal y sorprendió al sincerarse sobre algunas cuestiones en particular, como la higiene. "Era todo una roña", reconoció el actor sobre la exitosa producción que recientemente estrenó la temporada con la que serie de Netflix cierra su historia.

El Marginal es una de las ficciones argentinas más importantes de los últimos años y recientemente se estrenó la temporada final. Con la excusa de la llegada del cierre de la serie, Juan Minujín participó de CheNetflix, el podcast nacional de la plataforma de streaming, para hablar de todo lo que produjo la historia, qué significó la historia y qué se buscó retratar. Pero lo que más sorprendió fue una revelación del actor respecto a algunas cuestiones del detrás de escena, como la higiene.

"Tenías que marcar el piso y no ponías una cinta, escupías. Era todo una roña", confesó Minujín distendido, provocando las risas de sus interlocutores (Papryka y Agustín Eme). Divertida, Papryka se sumó: "Claro, no es que había camarines perfectamente acondicionados para los actores". En ese sentido, también explicó que se trataba "lo opuesto a un estudio", ya que todos fumaban en cualquier lado, algo que en las grabaciones usuales no está permitido.

"Comías y te limpiabas en la ropa", agregó el actor sobre el cuidado que no necesitaban tener con el vestuario durante las grabaciones. Para cerrar, Juan Minujín contó: "Te tirabas a descansar en los camastros que después usamos para la ficción".

