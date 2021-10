Picante interna en La Nación + con Feinmann: "Guerra declarada"

Estalló la interna en La Nación + entre dos periodistas con Eduardo Feinmann como protagonista, según relevaron en Intrusos por América TV.

LN+ no escapa a las grandes internas que se han vivido en la televisión argentina durante lo que va de 2021 ya que hay dos periodistas que "no se pueden ni ver" dentro del canal ultraopositor al gobierno nacional de Alberto Fernández y uno de ellos es Eduardo Feinmann. Se trata de la señal que fue comprada por el propio expresidente Mauricio Macri según reveló Esmeralda Mitre, la hija del recientemente fallecido Bartolomé Mitre, el último dueño de La Nación.

Dentro de la habitual sección de "Las bombas" de Intrusos (América TV), ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el reconocido periodista uruguayo aseguró que "durante las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre de 2021, incluso tuvieron que hacer cosas especiales en el canal para que ambos no se cruzaran. La guerra ya está declarada".

Estalló la interna en La Nación + entre Eduardo Feinmann y Débora Plager

Entonces, en el informe de Intrusos, Lussich y Pallares fueron directamente a los datos duros, confirmaron de qué periodistas se trata y hasta detallaron: "Feinmann y Plager no se pueden ni ver. Ya ni se cruzan. Ellos están del mismo lado de la grieta, así que en esta oportunidad no es por eso, como se podría haber pensado en otros casos...".

"Ustedes saben que Feinmann en algún momento tuvo diferencias con (José Luis Rodríguez) Pagano, el marido de Débora, así que también puede venir por ahí la cosa", explicaron los conductores casi el unísono mientras los escuchaban atentamente sus panelistas Virginia Gallardo, Evelyn Von Brocke, Paula Varela, Marcela Baños y Karina Iavícoli.

Eduardo Feinmann destrozó al marido de Débora Plager, José Luis Pagano

En junio de 2019, "Edu" había liquidado a Pagano en plena entrega de los premios Martín Fierro, mientras Plager daba su discurso de agradecimiento a las autoridades en el escenario por haberle entregado la estatuilla por "la mejor labor periodística femenina". Cuando las cámaras enfocaron al esposo de la periodista, Feinmann no aguantó y explotó a través de su cuenta oficial de Twitter (@edufeiok).

Eduardo Feinmann vs. Débora Plager en La Nación Más.

Eduardo, que fue compañero de Pagano en América TV, lo despedazó: “La cara de la vergüenza. Firmante como presidente de las empresas de Cristóbal López y Fabián de Souza. Procesado. ¿Todavía no está preso?”. Si bien Pagano fue jefe de Feinmann en Radio 10 (AM 710) y en algún momento hasta fueron amigos cuando la emisora aún era propiedad del empresario Daniel Hadad, la relación se cortó a mediados de 2016 por motivos que todavía no trascendieron públicamente y, desde entonces, lo único que existe entre ambos es un fuego cruzado sin fin.