Gonzalo Heredia se pudrió con Intrusos en vivo: "Hincha"

El actor se sinceró en vivo y se refirió a cómo tomó los rumores que lo vinculaban con la China Suárez. Gonzalo Heredia y la actriz fueron relacionados por sus papeles en ATAV.

Gonzalo Heredia se expresó sobre los rumores de affaire con la China Suárez, que habrían provocado la separación con Benjamín Vicuña. En su descargo, el actor se mostró harto de estar involucrado en especiaciones mediáticas sin sustento sobre sus acciones personales y fue contundente.

“Hincha un poco las pelotas que se generen todas estas cosas. Me parece que cuando uno no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, irse, escaparse ni nada. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto.Uno sabe cómo es el juego, cuales son las reglas, o las intuye”, comenzó su discurso el artista, en diálogo con Intrusos tras que Rodrigo Lussich reavivara la polémica sobre su supuesto romance con la China Suárez.

Heredia continuó con su descargo y aseguró que sabe el juego al que debe prestarse por su exposición: “Y uno las acepta, las entiendo, y entiendo todo lo que se generó, por qué se generó y demás. Pero es todo mentira. Pero si salgo a desmentirlo es porque sigo agregándole leña al fuego, hablando sobre el tema. Si no digo nada es porque me escondo y no digo nada... Siempre hay un pero para eso. Pero en este caso, nada más alejado de la realidad”.

Las palabras de la China Suárez en medio de las especulaciones

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó su carta la China Suárez y así hizo alusión a su conflicto con Pampita cuando se inició su vínculo con Benjamín Vicuña.

Suárez continuó su discurso en alusión al rol de sus parejas: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

“Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”, sumó la actriz.