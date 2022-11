Peligra Santiago del Moro: el motivo por el que piden que vuelva Rial a Gran Hermano

El conductor de televisión fue criticado en las redes sociales y piden el regreso de Jorge Rial al reality show. Los usuarios de Twitter apuntaron contra Santiago del Moro por su labor en Telefe.

Santiago del Moro es blanco de críticas en las redes sociales por el poco picante que pone en su conducción de Gran Hermano. La palabra "Rial" se volvió tendencia en Twitter por la insistencia de la gente en que el mítico presentador del reality volviera a ser quien modere los debates y las galas del programa de Telefe.

Jorge Rial fue conductor de la mayoría de las ediciones de Gran Hermano que se dieron en Argentina: Gran Hermano 2007, Gran Hermano Famosos, GH 5, GH 2011, GH 2012; por Telefe. Además, puso su rostro en la conducción de las dos ediciones que se emitieron por América TV en 2015 y 2016.

El público que creció con Gran Hermano en la pantalla televisiva extraña la manera de llevar adelante el programa que tenía nel fundador de Intrusos y no logra acostumbrarse a la dinámica que establece Del Moro. Twitter se llenó de comentarios sobre la poca onda que el presentador de MasterChef Celebrity le pondría a la conducción del reality.

Los usuarios de Twitter hicieron alusión a la falta de códigos que Rial ha demostrado tener a lo largo de su carrera periodística, pero así y todo señalaron que tiene la personalidad ideal para conducir GH, ya que según ellos sabe generar climas de tensión a los que Del Moro no puede llegar. "Que vuelva Rial, para lo único que sirve ese ser es para conducir GH, del moro lo hace pésimo, me aburro", "Dios me perdone pero, que jugo le hubiera sacado Rial a esta situación" y "Me da paja la poca pica que le mete Santiago del Moro cuando entra a la casa" son algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes al respecto.

El fuerte pedido de la gente en Twitter para que Jorge Rial regrese a Gran Hermano