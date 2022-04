Pelea en vivo entre dos panelistas de LAM ante la mirada de Ángel de Brito: "Respetame"

Dos panelistas de LAM, el programa de Ángel de Brito por América TV, se pelearon en vivo ante la mirada del conductor. Qué pasó entre ellas.

Una vez más, Ángel de Brito vio cómo se peleaban dos de sus panelistas al aire en LAM, aunque en esta ocasión no fue en El Trece sino en América TV. La feroz disputa dialéctica en vivo se dio entre "Estefi" Berardi y Carolina Molinari ante la atenta mirada del conductor y del resto de las "Angelitas" en el estudio del canal de televisión durante la emisión del martes 19 de abril de 2022.

Si bien al principio se trataba simplemente del debate sobre la coyuntura de un tema vinculado con la farándula argentina, la discusión se fue tornando cada vez más caliente hasta que tuvieron que parar. Indirectamente, también participaron de este incómodo momento el resto de las integrantes del programa: Yanina Latorre, Nazarena Vélez y Pía Shaw.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito hacía su enigmático habitual para presentarles a la nueva compañera, que al final fue Mercedes Ninci. Con el objetivo de proponer pistas para acertar con el nombre de la famosa que estará con ellas en breve en el estudio, "Estefi" Berardi quiso saber si la mujer en cuestión fue alguna vez al ciclo de Mirtha Legrand: “Por lo menos soy creativa con las preguntas...”, dijo, en lo que pareció una indirecta dedicada a sus colegas.

Luego de haber sido cuestionada y liquidada por sus compañeras, la ex Combate (El Nueve) se defendió: “¿Andrea Taboada fue? Vos, ´Caro´, ¿fuiste?”, lanzó. Fue entonces cuando Carolina Molinari irrumpió y se dio un diálogo bastante picante entre ambas que luego fue recogido por los medios de comunicación y por los principales portales del ambiente del espectáculo nacional.

Carolina Molinari vs. Estefi Berardi en LAM: "No está bueno"

CM: "Yo sí fui al programa de Mirtha Legrand".

EB: "Yo no fui nunca al programa de Mirtha... ¿Por qué llegó, ´Caro´?".

CM: "¡Ay, mi amor! Porque yo trabajo hace mucho tiempo, respetame. Fui porque hacía teatro, trabajé de modelo… No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gusta que te lo hagan".

EB: "A mí no me molestaría. Cuando me dicen que no saben quién soy, yo les cuento. A mí no me molesta para nada porque soy segura de mí misma".

Carolina Molinari vs. Estefi Berardi en LAM por América TV.

CM: "Pará, si hay algo que no me falta es seguridad, pero no te voy a contar quién soy".

EB: "Entonces, ¿por qué te molesta que yo no sepa qué hiciste antes? Me lo podés contar".

CM "Sí, te voy a contar. Trabajo hace mucho y por eso fui a lo de Mirtha".

EB: "Dale, me encanta. ¡Buenísimo!".